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      Як кількість сексуальних партнерів впливає на міцність шлюбу

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      Незаймані люди створюють найщасливіші сім'ї
      Незаймані люди створюють найщасливіші сім'ї / pixabay.com

      Найщасливіші у шлюбі ті чоловіки і жінки, у яких не було попередніх партнерів (або їх було небагато).

      Про це йдеться у результатах дослідження соціолога з Університету Юти (США) Ніколаса Волфінгера, який досліджує стосунки і шлюб.

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      Найщасливішими в сімейному житті виявилися чоловіки, у яких була лише одна дівчина до шлюбу, і жінки, у яких не було відносин або був один партнер.

      Крім того, цнотливі рідше розривають стосунки. Волфінгер проаналізував статистику і прийшов до висновку, що жінки, у яких до шлюбу були лише одні відносини (або їх не було зовсім), розлучаються рідше інших, в той час як ті, у кого було більше десяти сексуальних партнерів, найбільш часто подають на розлучення.

      Кількість партнерів і шлюб
      Цнотливі люди уворюють щасливіші сім'ї

      Намагаючись пояснити статистику, Волфінгер заперечує зв'язок між релігійністю і міцною сім'єю. На його думку, люди, які уникають сексу до шлюбу, просто серйозніше ставляться до відносин, тому і насолоджуються ними більше. Ще одним поясненням може бути те, що незайманим "ні з чим порівняти".

      "У вас могло бути багато сексуальних партнерів не тому, що ви гарні в сексі, а тому що погано справляєтеся з відносинами", –підкреслив соціолог з Мерілендського університету Філіп Коен.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія дослідження Здоров'я Секс
      Джерело: 24 Канал
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