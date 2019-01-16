Як кількість сексуальних партнерів впливає на міцність шлюбу

Найщасливіші у шлюбі ті чоловіки і жінки, у яких не було попередніх партнерів (або їх було небагато).

Про це йдеться у результатах дослідження соціолога з Університету Юти (США) Ніколаса Волфінгера, який досліджує стосунки і шлюб.

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Найщасливішими в сімейному житті виявилися чоловіки, у яких була лише одна дівчина до шлюбу, і жінки, у яких не було відносин або був один партнер.

Крім того, цнотливі рідше розривають стосунки. Волфінгер проаналізував статистику і прийшов до висновку, що жінки, у яких до шлюбу були лише одні відносини (або їх не було зовсім), розлучаються рідше інших, в той час як ті, у кого було більше десяти сексуальних партнерів, найбільш часто подають на розлучення.



Цнотливі люди уворюють щасливіші сім'ї

Намагаючись пояснити статистику, Волфінгер заперечує зв'язок між релігійністю і міцною сім'єю. На його думку, люди, які уникають сексу до шлюбу, просто серйозніше ставляться до відносин, тому і насолоджуються ними більше. Ще одним поясненням може бути те, що незайманим "ні з чим порівняти".

"У вас могло бути багато сексуальних партнерів не тому, що ви гарні в сексі, а тому що погано справляєтеся з відносинами", –підкреслив соціолог з Мерілендського університету Філіп Коен.

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