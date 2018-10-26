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      Як кількість сексуальних партнерів впливає на рівень щастя після шлюбу

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      Як кількість сексуальних партнерів впливає на рівень щастя
      Як кількість сексуальних партнерів впливає на рівень щастя / ukr.segodnya.ua

      Науковці встановили взаємозв'язок між кількістю сексуальних партнерів до весілля та рівнем щастя у сім'ї після одруження.

      Американський соціолог з Університету Юти Ніколас Волфінгер провів дослідження, під час якого опитав одружених людей про їх сексуальний досвід до весілля, передає Тhe atlantic.

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      Також добровольців запитували про рівень щастя у сім'ї тепер. Результати виявились дуже цікавими. Незаймані до шлюбу дівчата створюють більш міцні та щасливі сімейні пари у порівнянні з тими, хто міг похизуватися активним сексуальним життям.

      Найщасливіші шлюби будують чоловіки, у яких була лише одна дівчина до весілля та жінки, у яких не було до того сексуальних стосунків.

      Науковець також проаналізував статистику розлучень у США. З'ясувалося, що найчастіше розірвати шлюб хочуть жінки, які раніше мали понад 10 сексуальних партнерів. А скромні дівчата значно рідше подавали на розлучення.

      Хто відчуває себе щасливішим у шлюбі

      Хто відчуває себе щасливішим у шлюбі - інфографіка

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
      Джерело: 24 Канал
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