Як кількість сексуальних партнерів впливає на рівень щастя після шлюбу

Науковці встановили взаємозв'язок між кількістю сексуальних партнерів до весілля та рівнем щастя у сім'ї після одруження.

Американський соціолог з Університету Юти Ніколас Волфінгер провів дослідження, під час якого опитав одружених людей про їх сексуальний досвід до весілля, передає Тhe atlantic.

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Також добровольців запитували про рівень щастя у сім'ї тепер. Результати виявились дуже цікавими. Незаймані до шлюбу дівчата створюють більш міцні та щасливі сімейні пари у порівнянні з тими, хто міг похизуватися активним сексуальним життям.

Найщасливіші шлюби будують чоловіки, у яких була лише одна дівчина до весілля та жінки, у яких не було до того сексуальних стосунків.

Науковець також проаналізував статистику розлучень у США. З'ясувалося, що найчастіше розірвати шлюб хочуть жінки, які раніше мали понад 10 сексуальних партнерів. А скромні дівчата значно рідше подавали на розлучення.

Хто відчуває себе щасливішим у шлюбі - інфографіка

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