Як кількість випитих чашок кави впливає на здоров'я: несподівані властивості

Як з'ясували науковці, кава здатна не лише збадьорити вранці, а й продовжити життя. Але за умови, якщо її пити правильно.

Про це свідчать дослідження, проведені у Національному інституті онкології та Національних інститутах охорони здоров'я США, передає Американська медична ассоціація.

Читайте також: Топ-5 напоїв, які збадьорять не гірше кави

За словами експертів, від 2 до 4 чашок міцної кави за день автоматично знижує ризики розвитку онкозахворювань аж на 20%. Також зменшується на 20% ймовірність появи діабету другого типу, а робота серця покращується на 5%.

Але такий вплив кава матиме на організм, якщо ви вживаєте чорну каву без вершків, сиропів та цукру – ці додатки нівелюють всю користь від напою.

Німецькі вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне додають – регулярне вживання кави сприяє поліпшенню функцій мітохондрій і захищає клітини серцево-судинної системи від пошкоджень. Для цього необхідно вдень пити до 4 чашок кави.

Вживання 6 чашок кави на день допоможе знизити ймовірність передчасної смерті на 16%. Зі слів вчених, зовсім не має значення – мелена кава, розчинна чи без кофеїну.

Серед тих, хто щодня випиває до 8 чашок, спостерігається зниження ризику смерті на 14%. З цієї причини автори дослідження вважають, що кава має бути внесений до переліку корисних продуктів.

До слова, деякі вчені стверджують, що регулярне вживання кави без кофеїну підвищує рівень холестерину – судини звужуються і погіршується робота серця.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.