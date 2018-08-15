Як кинути курити: назвали природний спосіб

Якщо ви давно хотіли кинути курити, але випробували різні методи, тоді спробуйте зайнятися йогою.

Під час вправ організм людини почне давати сигнали про бажання людини, пише artofliving.

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Таким чином, організм поступово відмовиться від куріння.

Йога допоможе кинути курити в довготерміновій перспективі, оскільки у вас буде усвідомлення того, наскільки ви можете змінити життя.

Прямий вплив на куріння здійснять дихальні техніки пранаями. Оскільки курцям спершу буде важко їх виконувати, може з’явитися кашель, відчуття задухи. Деякі види пранаями не лише є дихальними вправами, а й здатні очистити організм від наслідків паління.

Як тільки ви відчуєте, що хочете закурити, то сядьте у зручну позу з прямою спиною і помедитуйте. Виключіть усе те, що може відволікати вас – смартфони, телевізор, тощо. Закрийте очі та сконцентруйте усю увагу на диханні, як вдих повільно проникає через ніс і насичує все тіло киснем.