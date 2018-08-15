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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як кинути курити: назвали природний спосіб

632 Читать новость на русском
Як кинути курити
Як кинути курити / promovago-oficial.blogspot.com

Якщо ви давно хотіли кинути курити, але випробували різні методи, тоді спробуйте зайнятися йогою.

Під час вправ організм людини почне давати сигнали про бажання людини, пише artofliving.

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Таким чином, організм поступово відмовиться від куріння.

Йога допоможе кинути курити в довготерміновій перспективі, оскільки у вас буде усвідомлення того, наскільки ви можете змінити життя.

via GIPHY

Прямий вплив на куріння здійснять дихальні техніки пранаями. Оскільки курцям спершу буде важко їх виконувати, може з’явитися кашель, відчуття задухи. Деякі види пранаями не лише є дихальними вправами, а й здатні очистити організм від наслідків паління.

Як тільки ви відчуєте, що хочете закурити, то сядьте у зручну позу з прямою спиною і помедитуйте. Виключіть усе те, що може відволікати вас – смартфони, телевізор, тощо. Закрийте очі та сконцентруйте усю увагу на диханні, як вдих повільно проникає через ніс і насичує все тіло киснем.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle тютюн
Джерело: 24 Канал
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