Як Кірстен Данст назвала свого первістка: дані ЗМІ

Популярна голлівудська акторка Кірстен Данст стала чудовою мамою хлопчика. І хоч зірка ретельно приховує інформацію про свого новонародженого сина, у ЗМІ все ж дізнались, яке ім'я акторка обрала для малюка.

Про це повідомляє TheBlast.

8 травня стало відомо, що голлівудська акторка Кірстен Данст народила первістка. За інформацією інсайдерів, новоспечена мама приховує факт появи сина, але пологи відбулись 3 травня о 8:16 ранку за місцевим часом. Дитина народилась здоровою.

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Допис, поширений RODARTE (@rodarte) 31 Січ 2018 р. о 7:11 PST

І для Кірстен Данст, і її чоловік актор Джессі Племонс вперше стали батьками. Ймовірно, через це вони не хочуть розголошувати інформацію про сина, намагаючись вберегти його від зайвої уваги журналістів. Однак у ЗМІ вже просочилась інформація, яке ім'я матиме нащадок акторів. Пара назвала сина Еннісом Говардом.

Зазначимо, що Кірстен Данст та Джессі Племонс почали стосунки у 2016 році. Актори познайомились на знімальному майданчику серіалу "Фарґо", де, за жартом долі, зіграли подружжя. Вже у січні 2017 році зірки заручилися, а на початку 2018 року стало відомо про вагітність Кірстен Данст.