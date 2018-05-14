Як Кірстен Данст назвала свого первістка: дані ЗМІ
Популярна голлівудська акторка Кірстен Данст стала чудовою мамою хлопчика. І хоч зірка ретельно приховує інформацію про свого новонародженого сина, у ЗМІ все ж дізнались, яке ім'я акторка обрала для малюка.
Про це повідомляє TheBlast.
8 травня стало відомо, що голлівудська акторка Кірстен Данст народила первістка. За інформацією інсайдерів, новоспечена мама приховує факт появи сина, але пологи відбулись 3 травня о 8:16 ранку за місцевим часом. Дитина народилась здоровою.
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І для Кірстен Данст, і її чоловік актор Джессі Племонс вперше стали батьками. Ймовірно, через це вони не хочуть розголошувати інформацію про сина, намагаючись вберегти його від зайвої уваги журналістів. Однак у ЗМІ вже просочилась інформація, яке ім'я матиме нащадок акторів. Пара назвала сина Еннісом Говардом.
Зазначимо, що Кірстен Данст та Джессі Племонс почали стосунки у 2016 році. Актори познайомились на знімальному майданчику серіалу "Фарґо", де, за жартом долі, зіграли подружжя. Вже у січні 2017 році зірки заручилися, а на початку 2018 року стало відомо про вагітність Кірстен Данст.