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      Як кисла їжа змінює людей: результати дослідження

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      Кисла їжа робить людину рішучішою
      Кисла їжа робить людину рішучішою / pixabay.com

      Кислий смак робить людину рішучішою і схиляє до ризику, стверджують британські вчені.

      Щоб перевірити, як на схильність до ризику впливають п'ять відомих смаків (солоний, солодкий, гіркий, кислий і умамі), вчені провели три експерименти, в якому взяли участь 70 британців і 71 в'єтнамць.

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      Добровольців попросили заповнити опитувальник, що оцінюють їх схильність до імпульсивності і пошуку гострих відчуттів. Потім кожному з них запропонували випити 20 мл рідини певного смаку і зіграти в комп'ютерний симулятор азартних ігор. Контрольній групі налили воду.

      Кислі огірки
      Кисла їжа схиляє людей до ризику

      У грі учаснику потрібно надувати повітряну кульку іклами: чим більше стає кулька, тим більше "грошей" на рахунку гравця. Якщо вчасно не зупинитися, кулька лусне, а всі бали пропадуть.

      Випивши кислого, учасники-британці в середньому клікали на повітряну кульку 40 разів – на 39% більше, ніж після солодкого, в'єтнамці – 51 раз. Також учасники частіше втрачали гроші, а й заробляли більше, якщо кулька не вибухав.

      Кислий смак змусив ризикувати людей незалежно від їхньої природної імпульсивності і особливостей культури, підкреслюють дослідники. На їхню думку, це можуть взяти на замітку нерішучі люди: перед відповідальними подіями вони можуть для хоробрості випити, наприклад, кислий сік.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Психологія Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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