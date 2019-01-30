Як кисла їжа змінює людей: результати дослідження

Кислий смак робить людину рішучішою і схиляє до ризику, стверджують британські вчені.

Щоб перевірити, як на схильність до ризику впливають п'ять відомих смаків (солоний, солодкий, гіркий, кислий і умамі), вчені провели три експерименти, в якому взяли участь 70 британців і 71 в'єтнамць.

Читайте також: Скільки часу потрібно правильно харчуватися, щоб стати здоровішим

Добровольців попросили заповнити опитувальник, що оцінюють їх схильність до імпульсивності і пошуку гострих відчуттів. Потім кожному з них запропонували випити 20 мл рідини певного смаку і зіграти в комп'ютерний симулятор азартних ігор. Контрольній групі налили воду.



Кисла їжа схиляє людей до ризику

У грі учаснику потрібно надувати повітряну кульку іклами: чим більше стає кулька, тим більше "грошей" на рахунку гравця. Якщо вчасно не зупинитися, кулька лусне, а всі бали пропадуть.

Випивши кислого, учасники-британці в середньому клікали на повітряну кульку 40 разів – на 39% більше, ніж після солодкого, в'єтнамці – 51 раз. Також учасники частіше втрачали гроші, а й заробляли більше, якщо кулька не вибухав.

Кислий смак змусив ризикувати людей незалежно від їхньої природної імпульсивності і особливостей культури, підкреслюють дослідники. На їхню думку, це можуть взяти на замітку нерішучі люди: перед відповідальними подіями вони можуть для хоробрості випити, наприклад, кислий сік.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.