Як кияни реагують на результати виборів: опитування

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Станом на 14:00 у ЦВК вже підрахували 80,33% виборчих протоколів: лідирує Володимир Зеленський, який отримав підтримку 30,35% українців, чинний президент Петро Порошенко здобув 16,03% голосів. Журналісти 24 каналу з'ясували, як реагують на такі результати мешканці столиці.

Думки киян розділилися: частина погоджується з даними ЦВК й наголошує, що такий результат був очікуваним, інша ж не хоче вірити у лідерство Володимира Зеленського.

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"Прикольно. День сміху ж... Класний рейтинг, показує реальну ситуацію в країні".

"Все відбувається саме так, як потрібно".

"Прогнозований результат. Саме такий, якого й я очікував".

"Позитивно реагуємо на такі зміни".

"На мою думку, рейтинги показують реальний стан нашого суспільства. Насамперед, це – потужний ляпас не лише команді чинного президента, але й всім політичним елітам".

"Жахливо, просто жахливо. Очікувала кращого".

"Варто дочекатися вечора. Не вірю, що українці могли зробити такий вибір".

Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК 84% голосів Володимир Зеленський набирає 30,35% голосів виборців, Петро Порошенко – 16,03%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,27% виборців, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,03%. Явка склала 62,72% виборців. Згідно з результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Остаточні результати езкит-полу