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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Як кияни реагують на результати виборів: опитування

      1138 Читать новость на русском

      31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Станом на 14:00 у ЦВК вже підрахували 80,33% виборчих протоколів: лідирує Володимир Зеленський, який отримав підтримку 30,35% українців, чинний президент Петро Порошенко здобув 16,03% голосів. Журналісти 24 каналу з'ясували, як реагують на такі результати мешканці столиці.

      Думки киян розділилися: частина погоджується з даними ЦВК й наголошує, що такий результат був очікуваним, інша ж не хоче вірити у лідерство Володимира Зеленського.

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      "Прикольно. День сміху ж... Класний рейтинг, показує реальну ситуацію в країні".

      "Все відбувається саме так, як потрібно".

      "Прогнозований результат. Саме такий, якого й я очікував".

      "Позитивно реагуємо на такі зміни".

      "На мою думку, рейтинги показують реальний стан нашого суспільства. Насамперед, це – потужний ляпас не лише команді чинного президента, але й всім політичним елітам".

      "Жахливо, просто жахливо. Очікувала кращого".

      "Варто дочекатися вечора. Не вірю, що українці могли зробити такий вибір".

      Які попередні результати виборів? Після підрахунку ЦВК 84% голосів Володимир Зеленський набирає 30,35% голосів виборців, Петро Порошенко – 16,03%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,27% виборців, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,03%. Явка склала 62,72% виборців. Згідно з результатами Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів. У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      Остаточні результати езкит-полу
      Остаточні результати езкит-полу

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики Результати виборів президента 2019 Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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