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      Як Київ і Харків живуть без метро: фото і відео

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      Перший день без метро у Києві і Харкові / колаж 24 каналу

      З 18 березня у Києві, Дніпрі і Харкові не працює метро. До таких кроків влада вдалася, аби запобігти розповсюдженню епідемії коронавірусу. Втім від масових скупчень людей це не уберегло – пасажири замість "підземки" лише пересіли на трамваї і тролейбуси.

      Попри вказівки, щоб у громадський транспорт впускати не більше як 10 людей і лише у захисних масках, на ділі жодні обмеження не працюють, розповіла журналістка 24 каналу.

      Важливо Перший день без метро: Київ стоїть у заторах – карта

      У Києві перед входом у громадський транспорт людей не перевіряють, більшість з них без захисних масок. Так само практично не користуються засобами захисту і водії.

      Подекуди люди десятками чекають на свої автобуси, а на одній з зупинок поблизу станції метро "Чернігівська" близько сотні людей зібралося в очікування автобуса №118, який їде з Броварського проспекту на Правий берег столиці.


      Люди в очікуванні автобуса у Києві / фото: "Інформатор"

      "ДТП-Київ" також публікує фото громадського транспорту, який їздить повним пасажирів, попри будь-які обмеження. Схоже, жодною епідемією киян не злякати.


      Про обмеження у 10 людей на вагон кияни, схоже, не чули / фото: "ДТП-Київ"


      Десятки людей чекають на маршрутку у Києві, 18 березня / фото: "Київ Live"

      Попри обмеження, у Києві досі багато людей у маршрутках: дивіться відео

      Кияни очікують на маршрутку, у засобах захисту – не всі: дивіться відео

      До слова Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео

      Схожа ситуація і в Харкові – після закриття метро лише побільшало людей у маршрутках і трамваях. Як і в Києві, про обмеження на кількість людей чи необхідність захисних засобів ніхто не чув.


      У харківських трамваях значно більше, ніж 10 людей на вагон / фото: "Об'єктив"


      Через закриття метро у Харкові лише побільшало людей у наземному транспорті / фото: "Об'єктив"

      Та задля справедливості слід відзначити, що багато людей вирішили не ризикувати власними життями і здоров'ям і таки дослухалися до порад влади. Для них такі обмеження – це спосіб прогулятися на роботу чи у справах на свіжому повітрі.


      Через закриття метро у Харкові побільшало людей на вулицях / фото: "Нетиповий Харків"

      Що відомо про обмеження через епідемію?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти епідемії коронавірусу. Зокрема, заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

      Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Харкова Новини Києва Коронавірус Covid-19 Метро Транспорт
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