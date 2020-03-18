Як Київ і Харків живуть без метро: фото і відео

З 18 березня у Києві, Дніпрі і Харкові не працює метро. До таких кроків влада вдалася, аби запобігти розповсюдженню епідемії коронавірусу. Втім від масових скупчень людей це не уберегло – пасажири замість "підземки" лише пересіли на трамваї і тролейбуси.

Попри вказівки, щоб у громадський транспорт впускати не більше як 10 людей і лише у захисних масках, на ділі жодні обмеження не працюють, розповіла журналістка 24 каналу.

Важливо Перший день без метро: Київ стоїть у заторах – карта

У Києві перед входом у громадський транспорт людей не перевіряють, більшість з них без захисних масок. Так само практично не користуються засобами захисту і водії.

Подекуди люди десятками чекають на свої автобуси, а на одній з зупинок поблизу станції метро "Чернігівська" близько сотні людей зібралося в очікування автобуса №118, який їде з Броварського проспекту на Правий берег столиці.



Люди в очікуванні автобуса у Києві / фото: "Інформатор"

"ДТП-Київ" також публікує фото громадського транспорту, який їздить повним пасажирів, попри будь-які обмеження. Схоже, жодною епідемією киян не злякати.



Про обмеження у 10 людей на вагон кияни, схоже, не чули / фото: "ДТП-Київ"



Десятки людей чекають на маршрутку у Києві, 18 березня / фото: "Київ Live"

Попри обмеження, у Києві досі багато людей у маршрутках: дивіться відео

Кияни очікують на маршрутку, у засобах захисту – не всі: дивіться відео

До слова Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео

Схожа ситуація і в Харкові – після закриття метро лише побільшало людей у маршрутках і трамваях. Як і в Києві, про обмеження на кількість людей чи необхідність захисних засобів ніхто не чув.



У харківських трамваях значно більше, ніж 10 людей на вагон / фото: "Об'єктив"



Через закриття метро у Харкові лише побільшало людей у наземному транспорті / фото: "Об'єктив"

Та задля справедливості слід відзначити, що багато людей вирішили не ризикувати власними життями і здоров'ям і таки дослухалися до порад влади. Для них такі обмеження – це спосіб прогулятися на роботу чи у справах на свіжому повітрі.



Через закриття метро у Харкові побільшало людей на вулицях / фото: "Нетиповий Харків"

Що відомо про обмеження через епідемію?На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти епідемії коронавірусу. Зокрема, заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.



Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.