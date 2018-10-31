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      Як кліматична катастрофа вплине на працездатність населення

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      Як кліматична катастрофа вплине на населення
      Як кліматична катастрофа вплине на населення / Фото з відкритих джерел

      Теплові хвилі, які через глобальне потепління у майбутньому будуть виникати частіше, спричинять серйозне зниження працездатності населення по всьому світу.

      Про це заявили вчені Інституту фізики атмосфери (Китай), повідомляє EurekAlert!

      Вони провели опитування серед понад 4 тисяч людей, щоб визначити, наскільки знизилася продуктивність праці під час спеки у 2016 році.

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      З'ясувалось, що теплові хвилі призвели до втрати 6,6 робочого дня на рік в країнах, що розвиваються, в розвинутих країнах – 3,5 дня на рік. Окрім того, зниження продуктивності праці співвідносилося до показника ВВП на особу.

      Тож зростання середньої температури атмосфери Землі позначиться на числі втрачених трудових днів.

      При підвищенні температури на 1,5, 2, 3 і  градуси Цельсія розвинені країни втратять 9, 12, 22 і 33 дні відповідно, а країни, що розвиваються – 19, 31, 61 і 94 дні відповідно.

      Найбільш вразливими регіонами виявилися Центральна Азія і Північна Європа. Зниження продуктивності праці в країнах Південно-Східної Азії при потеплінні на 1,5 градуса буде таким же, як в розвинених країнах при потеплінні на 4  градуси Цельсія.

      Міжнародна група вчених з Австрії, Франції, Великобританії, Німеччини та Швейцарії наголошують, що Паризька угода не допоможе, адже танення вічної мерзлоти і пов'язані з цим викиди вуглецю призведуть до неминучого перевищення допустимого зростання температури у 1,5 градуса.

      Що таке Паризька угода? Це угода, яку було укладено у 2015 році щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Зростання глобальної середньої температури повинне бути обмежене величиною 1,5 градуса Цельсія для запобігання катастрофічного сценарію зміни клімату.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження клімат Екологія
      Джерело: 24 Канал
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