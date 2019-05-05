Як КНДР під керівництвом Кім Чен Ина запускала нові тактичні керовані ракети: з'явилися фото

Підконтрольні КНДР ЗМІ опублікували світлини з місця тестування тактичної керованої зброї. На них можна побачити як, імовірно, новий вид ракет, так і те, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостеіргав за навчаннями.

Уночі проти 4 травня за Києвом Північна Корея вперше за 17 місяців здійснила випробувальний запуск ракети. Згодом офіційний Пхеньян підтвердив проведення цих стрільб. Відомо, що це ракета малої дальності (від 70 до 100 кілометрів), а її запуск проводили на східному узбережжі країни в районі порту Вонсан. Навчаннями особисто керував лідер КНДР Кім Чен Ин.

Читайте також: Північна Корея провела випробування нової зброї

Тим часом, провідні ЗМІ країни опублікували фотографії з місця проведення стрільб. За їхньою інформацією, на навчаннях Північна Корея випробовувала нові далекобійні ракетні знаряддя та тактично керовану зброю.

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити безпосередній момент запуску ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу, який розміщено на шасі багатовісного важкого автомобіля високої прохідності. Зауважимо, що раніше зображення подібної ракети не демонструвати ані північнокорейські ЗМІ, ані не показували їх на військових парадах. Відтак, експерти роблять висновок, що КНДР під час навчань випробувала новий вид тактичних керованих ракет.

На іншій світлині зображено стрільбу реактивних систем залпового вогню великого калібру. Крім того, ЗМІ КНДР оприлюднили фотографії голови країни Кім Чен Ина, який спостерігає за ходом проведення навчань. На одній з них видно, що лідер КНДР сидить з біноклем на спостережному пункті за столом з кольоровою картою району навчань, а за його спиною на великих моніторах – скелі у морі, куди, як можна припустити, повинні впасти реактивні снаряди.

Інформація, що КНДР готується до запуску ракет, з’явилася ще на початку березня. Тоді опублікували знімки об'єкта поблизу Пхеньяна, що дозволяли таке припустити. Щоправда, за деякий час експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні (США) не знайшли жодних свідчень будь-якої активності Північної Кореї на випробувальному полігоні у Сохе.

Що відомо про ракетно-ядерні випробування КНДР? Востаннє Пхеньян проводив ракетні випробування в листопаді 2017 року. Тоді вони випробували ракети нового типу "Хвасон-15", що піднялася на висоту 4475 кілометрів і подолала відстань у 950 кілометрів. За підсумками пуску КНДР заявила, що ця ракета може нести ядерну боєголовку, а в зоні її досяжності перебуває вся територія США.



Згодом у квітні 2018 року Пхеньян оголосив про відмову від проведення випробувань ядерної зброї, а також балістичних ракет різної дальності. Такий крок вони пояснили тим, що слід розвивати економіку країни та підвищувати рівень життя населення. А у травні того ж року КНДР ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було вироблено шість підземних ядерних вибухів.



Крім того, за підсумками першої зустрічі президента США Дональда Трампа та Кім Чен Ина, що пройшла у Сінгапурі 12 червня, було ухвалено спільну заяву, в якій мовилося про готовність КНДР до повної денуклеаризації. У відповідь США зобов'язалися надати Пхеньяну гарантії безпеки. Зрештою наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. А у вересні Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовились, що КНДР демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.



Загалом за період з 2016 по 2017 рік КНДР здійснила близько 40 запусків балістичних ракет.