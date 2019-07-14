Як Коломойський впливає на курс гривні

Починаючи з лютого гривня зміцнюється, і це зміцнення триває до середини-кінця літа. В цьому році тренд посилюється завдяки вкрай сприятливій ситуації для національної валюти. Проте з загального тренду вибивається стрибок, який ми побачили місяць тому.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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Він нагадав, що на початку червня національна валюта стрибнула до 27,0 за долар.

Причина – інтерв'ю Коломойського в Financial Times, де він активно боровся за дефолт. Інтерв'ю це багатьох налякало, і як результат, гривня почала падати. Але ситуація так і залишилася локальною,

– зазначив Фурса.

Він зазначив, що, як не дивно, була дуже хороша комунікація з боку української влади.

"Президент вперше відкрито опонував Коломойському, уряд зробив спільний конференц-дзвінок з МВФ, на якому інвесторів запевнили, що опція дефолту навіть не розглядається", – розповів фінансовий аналітик.

За його словами, в результаті, ринки швидко заспокоїлися. "Більше того, вийшов навіть ефект пружини, коли отриманий від позитивних переконань імпульс привів як до зростання вартості українських активів на рівень вище, ніж було до виходу на арену Коломойського, так і до більш сильного зміцнення гривні", – додав експерт.



Ігор Коломойський

Однак аналітик наголосив, що надалі динаміка курсу залежатиме від обраного уряду. А один із варіантів – це якраз "уряд Коломойського".

Тоді доведеться забути про співпрацю з МВФ. А як результат, і про стабільний курс валют,

– наголосив Фурса.

Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 14 липня 2019