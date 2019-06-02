Як коні допомагають військовим відновитися після бойового стресу

У Львові вирішили допомогти військовим, які повертаються з війни. Там започаткували програму реабілітації бійців від бойового стресу за допомогою коней.

Інструкторка з іпотерапії — волонтерка та дружина учасника бойових дій. На курс занять ветеранів відбирають після співбесіди з психологом і тесту.

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Дмитро – боєць 80 бригади і він пройшов бої за Луганський аеропорт та бачив загибель півсотні побратимів. Зараз він один із учасників курсів і буде спілкуватися з конем та намагатися втамувати біль від пережитого.



Український захисник Дмитро з конем

Деколи час від часу приходить до мене ностальгія. Є і позитивні моменти. які були на фронті, і негативні моменти, наприклад, втрата друзів. Кінь заспокоює, дає впевненість людині,

– сказав учасник бойових дій Дмитро Павлюк.

Заняття іпотерапією започаткував Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій спільно із інструкторами – волонтеркою та ветераном АТО. Фінансують програму з міського бюджету. Перед початком занять бійці проходять спеціальний тест та бесіду з психологом.



Військові лікуються за допомогою коней

"Іпотерапія покращує психоемоційний і фізичний стан, бо хлопці, наприклад, з пораненнями вони після занять з кіньми відчувають розслаблення нервової, м'язової системи, покращується сон і настрій", – зазначила психолог Юлія Кунта.

Курс з іпотерапії для бійців триває п'ять занять. На нього вже зголосилися майже дві сотні ветеранів війни.