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Як користуватися смартфоном без шкоди для здоров’я: інструкція

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Телефон не можна тримати біля вуха
Телефон не можна тримати біля вуха / Unsplash

Для здоров'я найгірші – довгі розмови по телефону і пов'язані з ними випромінювання.

Такий висновок зробили шведські науковці, повідомляє Knife.

Негативний вплив на мозок спостерігали особливо у тих, хто звик тримати смартфон близько до вуха.

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Якщо ви рідко говорите по телефону, а замість цього спілкуєтеся, граєте або шукаєте щось в інтернеті і не тримайте телефон біля голови, то шкода мінімальна. У таких піддослідних узагалі не помічали змін у розвитку ділянок мозку, пов'язаних з пам'яттю.

Потенційний ризик для мозку можна звести до мінімуму, якщо використовувати навушники або гучний зв'язок для дзвінків, особливо якщо рівень сигналу мережі невисокий, і телефон працює на максимальній потужності,
– розповів один з дослідників Мартін Реслі.

У 2015 році ці ж дослідники довели, що тривале використання смартфонів негативно позначається на пам'яті.

Теги: Смартфони Техно Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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