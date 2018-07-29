14:16
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як королева: представники Франції на Євробаченні 2018 презентували новий кліп про бодіпозитив

72 Читать новость на русском
Madame Monsieur
Madame Monsieur / Фото з відкритих джерел

Дует Madame Monsieur, який презентував Францію на пісенному конкурсі Євробачення 2018 у Лісабоні (Португалія), став відомим завдяки чуттєвій пісні "Mercy". Цікаво, що від України Франція отримала максимальний бал саме за цю композицію. Тепер гурт заспівав новий хіт – пісню "Comme une reine" (переклад назви – "Як королева").

Відеокліп опублікували на YouTube 27 липня. За два дні відео набрало понад 26 тисяч переглядів і викликало обговорення стосовно ідеї кліпу.

Читайте також: Американський гурт Twenty One Pilots зірвав мережу кліпом, знятим у Києві: ефектне відео

У відеокліпі заохочується до любові до свого тіла, фігури, а також віри у себе.

У Вашому тілі і формах немає нічого, що потрібно приховувати. Вам не потрібно нічого втрачати,
– йдеться у словах пісні.

Крім того, додається, що потрібно вміти сказати самому собі "Я тебе люблю".

В ідеї відео показано історію пишнотілої дівчинки-танцівниці, яка впевнена у собі і своїх рухах. Вкінці вона вражає всіх своїм танцем.

Madame Monsieur – Comme Une Reine: дивіться відеокліп

 

Що таке бодіпозитив? Це громадський рух, який виступає під девізом "моє тіло – моє діло". Представники руху відстоюють право людей бути такими, якими вони є. Вони вважають, що суспільство повинно навчитися приймати людей із зайвою вагою. Мета – боротьба проти нав'язаних стандартів краси

Теги: Музика LifeStyle Євробачення 2018 Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
сьогодні, 14:09 Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone
Михайло Года 1081
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сьогодні, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сьогодні, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 липня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 липня, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук