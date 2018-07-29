Як королева: представники Франції на Євробаченні 2018 презентували новий кліп про бодіпозитив

Дует Madame Monsieur, який презентував Францію на пісенному конкурсі Євробачення 2018 у Лісабоні (Португалія), став відомим завдяки чуттєвій пісні "Mercy". Цікаво, що від України Франція отримала максимальний бал саме за цю композицію. Тепер гурт заспівав новий хіт – пісню "Comme une reine" (переклад назви – "Як королева").

Відеокліп опублікували на YouTube 27 липня. За два дні відео набрало понад 26 тисяч переглядів і викликало обговорення стосовно ідеї кліпу.

Читайте також: Американський гурт Twenty One Pilots зірвав мережу кліпом, знятим у Києві: ефектне відео

У відеокліпі заохочується до любові до свого тіла, фігури, а також віри у себе.

У Вашому тілі і формах немає нічого, що потрібно приховувати. Вам не потрібно нічого втрачати,

– йдеться у словах пісні.

Крім того, додається, що потрібно вміти сказати самому собі "Я тебе люблю".

В ідеї відео показано історію пишнотілої дівчинки-танцівниці, яка впевнена у собі і своїх рухах. Вкінці вона вражає всіх своїм танцем.

Madame Monsieur – Comme Une Reine: дивіться відеокліп

Що таке бодіпозитив? Це громадський рух, який виступає під девізом "моє тіло – моє діло". Представники руху відстоюють право людей бути такими, якими вони є. Вони вважають, що суспільство повинно навчитися приймати людей із зайвою вагою. Мета – боротьба проти нав'язаних стандартів краси