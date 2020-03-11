Як коронавірус вплине на економіку США: два сценарії

Китайський коронавірус забирає життя по всьому світу, але ще більше – завдає проблем економіці та навіть може спровокувати світову рецесію та фінансову кризу. Сайт 24 каналу починає серію текстів про можливий політично-економічний вплив хвороби. У першому мова піде про США.

Наразі, в США зафіксовано 1015 випадків коронавірусу, 31 з них – смертельний. Наразі він залишається серйозною загрозою для охорони здоров’я, хоча у більшості людей протікає у легкій формі. Важкі та смертельні випадки в основному у людей похилого віку, або у тих хто має супутні захворювання. Більше половини хворих одужує, але є випадки повторного зараження (тобто точно невідомо, чи отримує людина імунітет після одужання).

Прогнози Курс гривні до долара на фоні можливої фінансової кризи

Для економіки Америки вірус може бути дуже серйозним випробуванням. Акції перебувають у вільному падінні після "чорного понеділка" 9-го березня. Наприклад, індекс S&P 500 з лютого впав на 17%. Щоправда, здоров’я ринку не відображає усієї ситуації з економікою в країні. Поки що економісти кажуть про доволі стриманий сценарій: ніхто нікого не звільняє, споживачі витрачають, Федеральний резерв намагається зберегти статус-кво. Магазини та ресторани відкриті.

Америка та вірус: позитивний сценарій

Зростання американської економіки/ photo: Business Line

Розвиток ситуації залежить від самого віруса: чи він згасне чи продовжиться як епідемія. У цій частині тексту розберемо перший варіант. За ним, коронавірус стане слабшим з початком літа, а отже, головний вплив відбудеться протягом березня-квітня. У травні та червні 2020 року, коли паніка щодо коронавіруса більшою мірою вщухне, Америка може розраховувати на відскок у економіці у сторону її поліпшення.

Треба розуміти, що витрати на скасовані подорожі, розваги та туризм складають близько 7% ВВП США.

Які сектори економіки США найбільше постраждають під час коронавірусу Це казино, парки розваг, театри, кінотеатри. Аналітики дають такі цифри: якщо припустити втрати від віруса на індустрію у 10%, то ВВП обвалиться приблизно на 0,7%. Проблема в тому, що навіть така потужна економіка як у США, зростає лише на 0,5% у квартал (це приблизно 2% на рік) і наведені втрати можуть бути суттєвими. Сюди ж можна додати врати ресторанів – люди банально будуть менше там бувати.

Ланцюги поставок для них можуть бути порушені. Менше постраждають заклади швидкого харчування і магазини з товарами першої необхідності (бо це населенню завжди потрібно).

Якщо все буде добре, то коронавірус стане лише тимчасовою проблемою для американської економіки. Економічна активність влітку підніме економіку назад. Робітники, які зможуть працювати віддалено, будуть це робити.

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Разом з тим, треба визнати, що ще до вірусу економіка США мала непогані показники. Інфляція в межах норми, безробіття на 50-річному мінімумі, ринок житла набирає сили як і зростання робочих місць. Але нижче ми подивимось, як ситуація може стати гірше.

Америка та коронавірус: поганий сценарій

Падіння американської економіки/ photo: 123RF.com

У цьому сценарії, якщо вірус зберігається і поширюється, економіка США може зазнати серйозних та тривалих збоїв. Вони можуть призвести до повноцінного спаду. Наскільки другий варіант буде загрозливим, залежить від медиків та чиновників.

Та від дій, до яких вони змушені будуть вдатися, щоб стримати епідемію. А це впирається у достатню кількість тестів на виявлення вірусу та можливість віддаленої праці. У цьому сценарії, ланцюги поставок буде складно швидко відновити. А ціни вже зростають через перебої з поставками з Китаю.

Довіра споживачів до бізнесу може впасти як і готовність витрачати гроші в ресторанах, кіно, спортзалах, на концертах. Багатомільярдні спортивні ліги можуть зупинитися, авіакомпанії почнуть скасовувати рейси всередині країни. Тим часом, американський долар дорожчає щодо інших світових валют. Останні заміри ICE Dollar показують зростання на 0,8%, а WSJ Dollar - на 0,59% (але він відстежує 16 основних валют, а не 8 як у ICE).

Вірус точно зашкодить прибуткам. Про це кажуть такі великі компанії як Apple, Mastercard, United Airlines. Один з найбільших банків США – Goldman Sachs – підрахував, що продовження спалаху скоротить економічне зростання на 1%. Зарплата зростає доволі повільно – на 3% за рік. Якщо багато працівників вразливих галузей змушені будуть залишатися вдома, то щоб повернути їх на роботу треба буде пропонувати вищу заробітну плату. А це створить додатковий тиск.

OECD (Організація економічного співробітництва і розвитку) заявила, що глобальний ріст економіки може зменшитись на 1,5%. Їх головний економіст Лоренс Бун зазначив, що це – ще не найгірший сценарій. Майкл Пенто з Pento Portfolio Strategies додав для CNN, що "зазвичай під час кризи глобальні центральні банки безсилі".

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Буде вкрай важко уникнути рецесії, бо довгострокові процентні ставки вже прямують до нуля. Це суттєво зменшує здатність вже згаданого вище Федерального резерву США стимулювати економіку. Але щоб стало гірше, кажуть економісти, треба щоб спад поширився за межі сфери туризму та послуг. Бо вони вже безпосередньо страждають від вірусу.

Звільнення з роботи – це може чекати американців/ photo: FindLaw

Коли компанії, які не мають прямого зв’язку з хворобою, почнуть повідомляти про спад, тоді ситуація стане правда серйозною. Виглядає це як зачароване коло. Спочатку – перші звільнення, не масові і обережні. Далі – зменшення доходів, скорочення витрат, в кінці – ще менше існуючих робочих місць.

Така послідовність може призвести до падіння попиту на ширший асортимент товарів, що штовхає компанії до справді масових звільнень і – до збанкрутування. А багато з них мають ще й боргове навантаження, інвестицій не вистачає, торгова війна президента Трампа створила проблеми для виробництв. За такої ситуації, економіка може бути млявою навіть після взяття епідемії під контроль.

Щодо втрати роботи, то економісти будуть дивитися на щотижневі претензії на страхування по безробіттю (вони першими покажуть, чи плануються звільнення) та на щомісячні дані роздрібної торгівлі (чи відкладають люди на ресторани та на харчування).

Третій показник – Федеральний банк Чикаго – показує, чи згодні фінустанови надавати кредити. Деяких людей ситуація може змусити відмовитись від нової машини чи відпустки.

У найгіршому варіанті, може виникнути стагфляція – коли економіка зменшується, а ціни – зростають. І це буде привіт з 1970-х років, коли вона дійсно була проблемою для США. Тоді, як і зараз, стався нафтовий шок, але додалось ще підвищення цін на газ.

"Стагфляція була би катастрофою і вона може повернутися", – сказала у коментарі CNN Business Ненсі Девіс, головний директор з інвестицій у Quadratic Capital Management.

Чим може закінчитися епідемія для США

Поки що рано казати, що буде з економікою США надалі/ photo: Observer

Тара Сінклер з Університету Джорджа Вашингтона наводить як приклад перукарні. Коли почнуть закриватися вони, то можна буде говорити про кризу. "Якщо люди не отримуватимуть стрижки – це поганий знак", – вважає вона.

Поки коронавірус для США більше схожий на ураган чи торнадо, які можуть на деякий час обмежити економічне зростання, перш ніж економіка оговтається, а люди відбудують все втрачене. Особливо сильні лиха, як-то землетрус і цунамі, можуть призвести до зниження ВВП, але до такого коронавірус поки що не дійшов.

До того ж, статистика наразі доступна не вся. Зрозуміло, що реальний вплив може бути зрозумілим ближе до літніх місяців. Хоча вірус додає нервів, але економічна та ділова активність продовжують зростати. Відкриття заводів у Китаї зможе знову відновити поставки та дещо, можливо, знизити ціни.