Як коронавірус вплинув на міжнародні резерви України

Протягом березня міжнародні резерви України скоротились на 1,7 мільярда доларів. Таким чином, Україна повернулась до рівня початку року.

На початок квітня міжнародні резерви України складають 24,9 мільярда доларів. Зменшення міжнародних резервів зумовлене, насамперед, значними валютними інтервенціями НБУ. На такі кроки Нацбанк пішов, аби згладити надмірні курсові коливання – через ажіотаж на валюту з боку бізнесу та населення. Про це інформує Національний банк України у фейсбуці.

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Використання міжнародних резервів у березні:

2,189 мільярда доларів НБУ витратив на підтримку гривні;

НБУ витратив на підтримку гривні; 1,124 мільярда доларів з резервів викупив уряд для погашення державних боргів. З них 409,3 мільйона доларів витратили на обслуговування боргу перед МВФ.

Ці витрати з резервів були врівноважені новими надходженнями на користь уряду. Упродовж місяця уряд залучив 873,2 мільйона доларів та 276,9 мільйона євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у іноземній валюті,

— розповіли у Нацбанку.

Наразі рівень міжнародних резервів – безпечний, адже достатній для покриття майбутнього імпорту на майже 4 місяці.

Міжнародні резерви України:

початок січня – 25,3 мільярда доларів;

початок лютого – 26,3 мільярда доларів;

початок березня – 26,62 мільярда доларів;

початок квітня – 24,9 мільярда доларів.

Що таке міжнародні резерви?Міжнародні або валютні резерви – це запаси державних активів у світових валютах. Ними розпоряджаються органи грошово–кредитного регулювання. Міжнародні резерви потрібні, аби коригувати курс національної валюти та розраховуватись за валютними зобов'язаннями країни, або ж їх витрачають на інші потреби загальноекономічного значення.