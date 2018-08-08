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Як коти впливають на вагітних: приголомшливий факт

849 Читать новость на русском
Як коти впливають на вагітних
Як коти впливають на вагітних / stm.net.ua

Кішок необхідно подалі тримати від жінок, які чекають дитину. Домашні улюбленці можуть заразити майбутню маму хворобою, яка може серйозно зашкодить немовляті.

Саме токсоплазмоз може отримати малюк через кота, передає Nashamama.

Це паразитарне захворювання у людини і тварин, що викликається токсоплазмами. Джерелом інфекції є домашні і дикі тварини сімейства котячих.

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Токсоплазмоз майже завжди протікає у прихованій формі. Але через 2-3 тижні після зараження підвищується температура тіла, збільшуються лімфовузли, з'являється відчуття розбитості.

Іноді з'являється висипання. Але після того в організму з'являється стійкий імунітет, який залишається на все життя, але це не стосується вагітних.

Токсоплазмоз небезпечний тим, що викликає різні каліцтва у плода – сліпоту, глухоту, ураження нервової системи тощо.

Токсоплазмозом можна заразитися перорально – безпосередньо від тварини і вживаючи в їжу сире м'ясо, трансплацентарно – від матері плоду і при переливанні крові та пересадці органів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти світ тварин
Джерело: 24 Канал
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