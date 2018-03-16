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Як коти займаються йогою: курйозна добірка

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Дуже розслаблений кіт
Дуже розслаблений кіт / Bored Panda

Котів можна назвати одним із найгнучкіших тварин, що робить їх ідеальними друзями йоги. Іноді пози, які вони роблять, настільки веселі, що неможливо їх не сфотографувати.

Японський користувач Twitter під ніком Mttkmsan вирішив опублікувати серію знімків кота сусіда, який заснув на спині і розслаблено розтягнувся.

Цей твіт незабаром отримав відповіді від інших користувачів – вони почали публікувати і своїх пухнастих улюбленців в аналогічних позах.

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Теги: LifeStyle Фітнес Курйозні новини світ тварин
Джерело: Bored Panda
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