Як коти займаються йогою: курйозна добірка

Котів можна назвати одним із найгнучкіших тварин, що робить їх ідеальними друзями йоги. Іноді пози, які вони роблять, настільки веселі, що неможливо їх не сфотографувати.

Японський користувач Twitter під ніком Mttkmsan вирішив опублікувати серію знімків кота сусіда, який заснув на спині і розслаблено розтягнувся. Цей твіт незабаром отримав відповіді від інших користувачів – вони почали публікувати і своїх пухнастих улюбленців в аналогічних позах. Читайте також: В мережі шаленіють від собаки з людським обличчям: кумедні фото