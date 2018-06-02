Як кожен може зменшити шкідливий вплив на екологію: простий спосіб

Відмова від споживання продуктів тваринництва суттєво вплине на зменшення негативного впливу людини на навколишнє середовище.

Такий висновок зробили науковці Оксфордського університету та Швейцарського сільськогосподарського науково-дослідного інституту, повідомляє Daily Mail.

Науковці з’ясували, що виробництво продуктів тваринництва є абсолютно невиправданим. Так, для виготовлення такого роду продуктів людство використовує 83% сільськогосподарських земель. При цьому виготовлена продукція лише на 18% забезпечує людство калоріями та на 37% білком.

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Крім того воно завдає істотної шкоди планеті. Ферми є об'єктами, які особливо сильно забруднюють навколишнє середовище.

Якщо людство відмовиться від м’яса та молочної продукції, то площу сільськогосподарських угідь вдасться скоротити на 76%. Вивільнена територія буде рівнозначною сукупній площі Китаю, ЄС, США та Австралії.

Під час своїх дослідів вони вивчили 1600 різноманітних процесів на 40 тисячах ферм у 119 країнах світу.

Скільки потрібно ресурсів для виготовлення продуктів