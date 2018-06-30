Як краса впливає на отримання роботи в Україні: відповіді експертів

Дослідження, які провели у США і Великобританії, довели, що некрасиві люди заробляють більше. Зазначається, що вже на початку кар'єри неяскрава зовнішність – це більш потужний каталізатор досягнення успіху, ніж краса. Однак, якщо такий дослід провести в Україні, результати можуть дещо відрізнятися.

Опитування двох десятків київських HR-менеджерів і рекрутерів, як пише видання Фокус, показало, що у кандидата з приємною зовнішністю є більше шансів отримати високооплачувану посаду в Україні.

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Директор AGA Recruitment (компанія, яка спеціалізується на пошуку і підборі кваліфікованого персоналу для компаній аграрного сектора – 24 канал) Тетяна Трач зазначає, що в Україні більше заробляють ті, хто частіше змінює роботу.

"А досвід показує, що людям, чий вигляд викликає симпатію, зміна місця роботи дається легше, перед ними відкрито більше дверей", – наголошує вона.

Існує стереотипне уявлення, що негарним потрібно менше грошей – нібито вони не часто розважаються і взагалі живуть більш аскетично. Але головне – симпатичному кандидату, як правило, простіше справити приємне враження на співбесіді, а якщо вибирають між кількома претендентами з рівноцінною кваліфікацією і схожим досвідом, роботу отримає той, хто приємніше,

– розповідає виданню Трач.

Експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна передбачає, що західний тренд зростання заробітку некрасивих людей не прийшов в Україну через низький рівень терпимості до відхилень від визнаних суспільством стандартів, зокрема стандартів зовнішності.

Крім того, наголошується, що в Україні сума зарплати визначається не тим, наскільки корисний співробітник для компанії, а тим, чи є у роботодавця можливість платити менше. Через це один зі способів збільшення заробітку – зміна місця роботи: працедавець не буде підвищувати зарплату, якщо не змушений це робити.

Відповідно, співробітники з приємною зовнішністю, які комфортно почувають себе серед малознайомих людей, і при зміні роботи відчувають менший стрес – коштують дорожче.



Усі фото – Stocksnap