12:54
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Мотивація

Як краса впливає на отримання роботи в Україні: відповіді експертів

481 Читать новость на русском
Як краса впливає на отримання роботи в Україні
Як краса впливає на отримання роботи в Україні / Stocksnap

Дослідження, які провели у США і Великобританії, довели, що некрасиві люди заробляють більше. Зазначається, що вже на початку кар'єри неяскрава зовнішність – це більш потужний каталізатор досягнення успіху, ніж краса. Однак, якщо такий дослід провести в Україні, результати можуть дещо відрізнятися.

Опитування двох десятків київських HR-менеджерів і рекрутерів, як пише видання Фокус, показало, що у кандидата з приємною зовнішністю є більше шансів отримати високооплачувану посаду в Україні.

Читайте також: Бізнес у кризу: як українці заробляють онлайн

Директор AGA Recruitment (компанія, яка спеціалізується на пошуку і підборі кваліфікованого персоналу для компаній аграрного сектора – 24 канал) Тетяна Трач зазначає, що в Україні більше заробляють ті, хто частіше змінює роботу.

"А досвід показує, що людям, чий вигляд викликає симпатію, зміна місця роботи дається легше, перед ними відкрито більше дверей", – наголошує вона.

Існує стереотипне уявлення, що негарним потрібно менше грошей – нібито вони не часто розважаються і взагалі живуть більш аскетично. Але головне – симпатичному кандидату, як правило, простіше справити приємне враження на співбесіді, а якщо вибирають між кількома претендентами з рівноцінною кваліфікацією і схожим досвідом, роботу отримає той, хто приємніше,
– розповідає виданню Трач.

Як краса впливає на отримання роботи в Україні

Експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна передбачає, що західний тренд зростання заробітку некрасивих людей не прийшов в Україну через низький рівень терпимості до відхилень від визнаних суспільством стандартів, зокрема стандартів зовнішності.

Крім того, наголошується, що в Україні сума зарплати визначається не тим, наскільки корисний співробітник для компанії, а тим, чи є у роботодавця можливість платити менше. Через це один зі способів збільшення заробітку – зміна місця роботи: працедавець не буде підвищувати зарплату, якщо не змушений це робити.

Відповідно, співробітники з приємною зовнішністю, які комфортно почувають себе серед малознайомих людей, і при зміні роботи відчувають менший стрес – коштують дорожче.

Як краса впливає на отримання роботи в Україні
Усі фото – Stocksnap

Теги: Мотивація LifeStyle Здорове життя Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 840
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 992
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 09:03 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
3186
В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
сьогодні, 08:36 В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
Ольга Черненко 688
США хочет вернуть Россию в G7?
29 червня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 727
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук