Як Кремль знищував Україну: художник створив промовистий календар російського ЧС-2018

Український ілюстратор і художник Олексій Пильов , який також є автором благодійного проекту з просування мистецтва "Добра листівка", стоврив альтернативний календар Чемпіонату світу з футболу, який незабаром стартує у Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Хочете подивитись футбольчик, бо "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тоді ось вам альтернативний футбольний календар", – підкреслив митець.

Зауважимо, що кожен ігровий день чемпіонату Олексій Пильов проілюстрував подіями, які сталися в Україні внаслідок агресії Кремля. Так, починається календар зі збиття Іл-76 у Луганську 14 червня 2014 року. Також у ньому згадуються загиблі українці: як прості активісти, так і українські воїни з мирним населенням. Зокрема те, що 29 червня 2016 року, в районі селища Луганське від кулі снайпера загинув оперний співак на позивний "Міф" Василь Сліпак.

Крім того, календар розповідає про збиття українського вертольоту Мі-8 під Слов’янськом біля гори Карачун (24 червня 2014 року), збиття малайзійського "Боїнга 777" із ЗРК "Бук" (25 червня 2014 року), нічні штурми Артемівська (27 червня 2014 року), напади на українську колону тилового забезпечення біля Станиці Луганської та Карпівки: загалом 5 загиблих воїнів ЗСУ, загибель молодого сержанта Держприкордонслужби Володимира Преснякова на кордоні з Росією (2 липня 2014 року), обстріл блокпосту ЗСУ з танків у Новоселівці (4 липня 2016 року), постійні обстріли Авдіївської промзони, внаслідок чого загинули два українських воїни (6 липня 2016 року).

"Я впевнений, що є можливі неточності із цифрами, оскільки календар створювався на основі інформації з відкритих джерел і не відображає повну кількість жертв у вказаний день", – підкреслив автор.



Альтернативний календар російського ЧС-2018 від Олексія Пильова

Нагадаємо, популярний французький сатиричний журнал Charlie Hebdo новий випуск присвятив Чемпіонату світу з футболу у Росії, проте це зробив у своєму стилі. Так, на обкладинці видання з’явився господар Кремля Володимир Путін на танку, що цілиться у ворота.

Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року? Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.