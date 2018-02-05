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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Як "кремлівські списки" вплинуть на ситуацію на Донбасі: версія експерта

07:01, сьогодні 1506 Читать новость на русском
Війна не припиниться, але ескалації не буде
Війна не припиниться, але ескалації не буде / 24 Канал

Санкційні списки проти Росії, як і будь-який інший тиск, зменшують конфлікт, а не провокують його ескалацію. Але запровадження санкцій не означає, що війна зупиниться.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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Якби свого часу Захід не запровадив санкції проти Росії, то в Кремля було б бажання піти далі. І військовий конфлікт в Україні був би більш масштабним. Безперечно, що будь-які санкції проти РФ трохи стримують Путіна,
– зазначив політолог.

За словами Сергія Тарана, в України є дві зброї проти Росії: санкції і ЗСУ. Українська армія, зауважує він, – єдиний інструмент, дієвість якого повністю залежить від нас. Тому на цьому треба робити акцент. Експерт наголошує: умовне перемир’я на сході України і запровадження санкцій треба використовувати саме за призначенням – на зміцнення армії.

Звичайно, говорить фахівець, знайдуться лобісти, куплені Росією політики, які казатимуть, що санкції проти РФ не ефективні і не сприяють вирішенню конфлікту. Але, якби це насправді було так, то на кожній зустрічі представники Росії не говорили б про те, щоб їм скасували санкції.

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При цьому, переконаний Таран, неправильне твердження, що переговори, зокрема Волкера і Суркова, не мають результатів. Для Заходу, розповідає політолог, план А, який є пріоритетом, – перемовини і дипломатія. А якщо Росія не йде на перемовини, то вмикається план Б – надання Україні летальної зброї і санкції.

Не треба думати, що Волкер і Сурков даремно зустрічалися. Саме через так звану нерезультативність цих зустрічей маємо санкційний список, хоча формально він запроваджений через втручання Росії у вибори американського президента, а не у зв’язку з війною в Україні. Але той факт, що з Росією не можна домовитися, відіграє свою політичну роль. І Україна отримає тепер зброю, про що заявлено США офіційно,
– наголосив Сергій Таран.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи".

Варто додати, що один із співавторів доповіді заявив, що "кремлівський список" з переліком осіб, проти яких мали ввести санкції, був замінений на список російських мільярдерів Forbes без згадування про запровадження санкцій в останню мить невідомим високопосадовцем.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Санкції
Джерело: 24 Канал
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