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      Як кримчанам уникнути служби в армії Росії: у Меджлісі назвали спосіб

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      У Меджлісі розповіли, як жителям Криму уникнути призову до ЗС РФ
      У Меджлісі розповіли, як жителям Криму уникнути призову до ЗС РФ / Фото з відкритих джерел

      Жителі окупованого Криму можуть законно уникнути призову на військову службу до лав Збройних сил Російської Федерації, якщо зареєструються у військових комісаріатах ​​материкової України.

      Про це розповів голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв, передає УНН.

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      Рекомендація, яку ми даємо, – щоб юнаки призовного віку приїжджали і реєструвалися у військових комісаріатах ​​в Україні. Таким чином, коли їх будуть запрошувати до військових комісаріатів на окупованій території, вони зможуть показати приписне свідоцтво про те, що вони стоять на обліку у військових комісаріатах ​​материкової України. Відповідно, Росія не має права закликати їх у свої Збройні сили,
      – наголосив він.

      Член Меджлісу додав, що згідно з українським законом, жителі окупованого Криму не будуть призиватися до Збройних сил України.

      Окрім того, Барієв зазначив, що у разі масової відмови від служби у російській армії Меджліс може максимально залучити міжнародні правозахисні організації. За його словами, примушуючи жителів окупованого півострова до служби в армії, Росія порушує міжнародне гуманітарне право.

      Він додав, що з 2017 року чоловіків з Криму почали викликати до війська на території материкової РФ.

      Нагадаємо, Росія з 1 жовтня почала розсилати повістки на строкову військову служби до лав ЗС РФ в окупованому Криму. Повістки отримають 400 жителів окупованого Севастополя. Їх відправлять до військових частин у Краснодарський край, Ростовську, Московську та інші області.

      Згодом Україна подала до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про факти примушування жителів окупованого Криму до служби у збройних силах Росії, що є воєнним злочином.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини Криму Анексія Криму Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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