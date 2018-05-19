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Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ

Політична кухня 361 Читать новость на русском

26 травня Київ прийматиме фінал Ліги Чемпіонів. На Олімпійському стадіоні у центрі столиці гратимуть "Реал" і "Ліверпуль". В України вже є успішний досвід організації таких масових заходів та зустрічей європейських фанатів: Євро-2012, Євробачення-2017. Проте є і свої нюанси. Фінал Ліги Чемпіонів несподіванно показав справжнє обличчя президента Федерації футболу України Андрія Павелко.

Україні пощастило ще й з тим, що напередодні візиту до Києва, і в іспанських і в англійських фанатів, дуже низькі очікування. Так було і в попередні рази. Зараз, наприклад, голова департаменту "Ліверпуля" по роботі з уболівальниками Тоні Барретт ще до фіналу вибачався перед фанатами у твіттері. Адже їм доводиться терпіти жахіття із пошуком квитків на літак і житла у Києві, зазначив він. 

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Британське посольство теж вже попередило фанатів про можливі небезпеки під час фіналу Ліги чемпіонів. Люди, які ніколи не були в Україні, нічого особливого, крім футболу, і не очікують. Досить легко їх буде приємно вразити і продемонструвати, що насправді, у Києві красиво, дешево, атмосферно і більш-менш безпечно. А потім отримати позитивну західну пресу, чого теж Україні бракує.

Вже зараз свій маленький внесок в такий імідж зробили багато киян, запропонувавши іноземним фанатам переночувати безкоштовно у себе вдома. Це відповідь на захмарні ціни, які встановили київські готелі і деякі власники квартир, що здають їх в оренду. Про щире бажання українців допомогти  написали, зокрема, ліверпульскі ЗМІ. Сподіваюсь, що у киян не виникне проблем з веселими гостями.

Та повернемось до українських реалій і деяких проблем, пов’язаних із цією масштабною подією. І я кажу не про автомобільні затори, спричинені перекриттям центру міста для побудови фан-зони. Це незручно, але кілька тижнів в принципі можна потерпіти. Йдеться саме про політику. Фінал Ліги Чемпіонів несподіванно показав справжнє обличчя президента Федерації футболу України Андрія Павелко. Він також є депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" і головою бюджетного комітету.

Андрій Павелко
Андрій Павелко

Коротко про його минуле. Свою політичну кар’єру Павелко починав у Дніпрі. Він був головою Дніпропетровської обласної організації "Фронту змін" Арсенія Яценюка, брав участь у виборах мера Дніпра, а у 2012 році потрапив до Верховної Ради України за списками "Батьківщини". Після революції, Павелко приєднався до команди Петра Порошенка, знову став депутатом Ради, а у 2015 році ще й очолив Федерацію футболу України.

Я звернула увагу на цього депутата ще минулого року, і не через футбольні події. Мене вразила його електронна декларація. Виявляється, що у депутата немає власного житла. Ні у власності, ні у співвласноті, ні навіть в оренді. Ні в Дніпрі, ні в Києві. Але є значні суми готівки.

У декларації за 2017 рік Павелко вказав, що у нього є 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень. Тобто винаймати хоча б якесь житло, у нього є змога. Тільки нещодавно, Національне агентство із питань запобігання корупції, заявило, що починає повну перевірку декларації цього нардепа.

Але зовсім не гроші привернули увагу до Павелка напередодні фіналу. А трофей-тур кубків Ліги Чемпіонів. Кубки мали змогу побачити мешканці багатьох українських міст. Та у рідному для Павелка Дніпрі кубок чомусь потрапив у церкву, де з ним фотографувалися не тільки священники, але і друзі голови Федерації футболу. Зокрема, місцевий бізнесмен Петровський. Це вразило соцмережі. Адже футбол – це світський захід.

Донька близької Павелку людини і кубок
Донька близької Павелку людини і кубок

Але історія, що трапилась із кубком у Дніпрі, нічого не навчила Павелка. Це був тільки початок пригод трофею. Мабуть, депутат настільки щасливий, що фінал проходить в Україні, вирішив дати доторкнутися до кубку усім своїм рідним і близьким. Користувачі інстаграму, знайшли фото маленької дівчинки із кубком у розкішному автомобілі. Пишуть, що це донька близької Павелку людини.

Хай там як, але депутат яскраво продемонстрував, що коли щось прогресивне і європейське потрапляє в Україну, на першому місці для багатьох політиків усе одно залишаються кум, брат, сват і блат. Сподіваюсь, на цьому пригоди кубку в Україні закінчаться і ми не побачимо його на чиїхось дачах чи на шашликах.

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І ще кілька слів про футбол. 14 травня, рівно за місяць до проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії, український режисер Олег Сенцов, який перебуває там у в’язниці, оголосив голодування. Єдина його вимога – звільнення усіх політичних в’язнів. Не хотілося б, щоб через чемпіонат у Росії, світова громадськість закрила очі на випробування Олега.

Автор: Христина Бердинських
Теги: Відеоблоги Новини спорту Ліга чемпіонів Політична кухня
Джерело: 24 Канал
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