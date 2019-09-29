Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Чи готові комунальники до опалювального сезону

90% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень столиці готові до початку опалювального сезону. Принаймні, у цьому запевняють на комунальному підприємстві "Київтеплоенерго". Для того, щоб тепло вчасно надійшло у домівки киян, кажуть, підготовку до зими розпочали ще навесні.

Дивіться відео: в Україні починається опалювальний сезон

Данилюк йде у відставку: основні причини

Олександр Данилюк один із перших приєднався до команди Зеленського, одним із перших отримав високу посаду у владному кабінеті та одним із перших вирішив піти. Заява на звільнення від секретаря РНБО стала топовою новиною дня. Підігріли реакцію на заяву і численні версії ЗМІ щодо того, чому ж іде Данилюк – досвідчений фінансист, людина з бездоганною репутацією, яку поважають у західних колах. І цих версій чимало – найголовніші зібрали журналісти 24 каналу.

Дивіться відео: все, що відомо про відставку Данилюка

Чому Україна – лідер у смертності через ДТП

Знову трапилася аварія за участю маршрутки й вантажівки, проте цього разу на Черкащині. Постраждали 11 людей, але, на щастя, усі залишилися живі. Це вже п'ята подібна автотроща за тиждень. Дві з них призвели до загибелі двох десятків людей.

Дивіться відео: смертельні аварії в Україні, що трапилися за тиждень

Ветерани піднялися на одну з найвищих вершин Карпат

Ветерани війни повертаються до цивільного життя, підкоряючи гірські вершини. На заваді не стають ані втома, ані навіть протези ніг. Адже, за словами захисників, гори – найкращий психотерапевт. Такі сходження відбуваються в рамках спеціального проєкту реабілітації "Горотерапія". Допомагає військовим та усім, кому треба реабілітація, ветеран війни й досвідчений альпініст Віталій Дячук. За його плечима десятки вершин і навіть самотужки підкорені Гімалаї. Після повернення зі Сходу, Віталій відновився саме завдяки таким сходженням.

Дивіться відео: вражаюче сходження ветеранів війни у гори

В яких умовах працюють депутати

Вже майже місяць нові народні депутати ходять до сесійної зали. Часом проводять під куполом по 17 годин підряд і нарікають: працювати некомфортно. Враженнями про парламентський побут депутати-новачки поділилися з журналістами 24 каналу.

Дивіться відео: депутати-новачки показали свої робочі місця