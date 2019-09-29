19:56
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня

      143 Читать новость на русском
      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Чи готові комунальники до опалювального сезону

      90% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень столиці готові до початку опалювального сезону. Принаймні, у цьому запевняють на комунальному підприємстві "Київтеплоенерго". Для того, щоб тепло вчасно надійшло у домівки киян, кажуть, підготовку до зими розпочали ще навесні.

      Дивіться відео: в Україні починається опалювальний сезон

      Данилюк йде у відставку: основні причини

      Олександр Данилюк один із перших приєднався до команди Зеленського, одним із перших отримав високу посаду у владному кабінеті та одним із перших вирішив піти. Заява на звільнення від секретаря РНБО стала топовою новиною дня. Підігріли реакцію на заяву і численні версії ЗМІ щодо того, чому ж іде Данилюк – досвідчений фінансист, людина з бездоганною репутацією, яку поважають у західних колах. І цих версій чимало – найголовніші зібрали журналісти 24 каналу.

      Дивіться відео: все, що відомо про відставку Данилюка

      Чому Україна – лідер у смертності через ДТП

      Знову трапилася аварія за участю маршрутки й вантажівки, проте цього разу на Черкащині. Постраждали 11 людей, але, на щастя, усі залишилися живі. Це вже п'ята подібна автотроща за тиждень. Дві з них призвели до загибелі двох десятків людей.

      Дивіться відео: смертельні аварії в Україні, що трапилися за тиждень

      Ветерани піднялися на одну з найвищих вершин Карпат

      Ветерани війни повертаються до цивільного життя, підкоряючи гірські вершини. На заваді не стають ані втома, ані навіть протези ніг. Адже, за словами захисників, гори – найкращий психотерапевт. Такі сходження відбуваються в рамках спеціального проєкту реабілітації "Горотерапія". Допомагає військовим та усім, кому треба реабілітація, ветеран війни й досвідчений альпініст Віталій Дячук. За його плечима десятки вершин і навіть самотужки підкорені Гімалаї. Після повернення зі Сходу, Віталій відновився саме завдяки таким сходженням.

      Дивіться відео: вражаюче сходження ветеранів війни у гори

      В яких умовах працюють депутати

      Вже майже місяць нові народні депутати ходять до сесійної зали. Часом проводять під куполом по 17 годин підряд і нарікають: працювати некомфортно. Враженнями про парламентський побут депутати-новачки поділилися з журналістами 24 каналу.

      Дивіться відео: депутати-новачки показали свої робочі місця

       

      blog_ava
      Хасиди в Умані святкують юдейський новий рік: скільки заплатили за житло та чим харчуються
      сьогодні
      6029
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Війна Олександр Данилюк Слуга народу Фінанси Опалювальний сезон Карпати Журналісти Газ ТОП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      142
      Методи побороти безсоння є!
      сьогодні , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 291
      Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
      сьогодні , 18:27 Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео
      1561
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сьогодні , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 806
      Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      сьогодні , 17:00 Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      Сергій Лещенко 1328
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук