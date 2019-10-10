Державні облігації нарозхват: українці масово інвестують у середньострокові ОВДП

Попит на державні облігації зростає. У вересні на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Мінфін залучив 13,2 млрд гривень, більшу частину з яких склали надходження від п’ятирічних облігацій.

Державні облігації – це цінні папери, що дозволяють інвесторам отримувати пасивний дохід. Вони поділяються на облігації внутрішньої держпозики та облігації зовнішньої держпозики України. Серед українців більш популярні облігації саме внутрішньої держпозики. Міністерство фінансів навіть збільшило обсяги випуску таких на 120 мільярдів гривень. І це тільки за останнє півріччя. Загалом у ОВДП можна інвестувати як гривні, так і долари.

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За строком дії вони поділяються на:

Короткострокові – до одного року; Середньострокові – від одного до п’яти років; Довгострокові – понад п’ять років.



За оцінками фахівців, більше доходу інвесторам принесуть саме середньострокові та довгострокові облігації. Натомість короткострокові державні облігації реалізуються за ціною, нижчою ніж їхня номінальна вартість. Дохід за короткостроковою державною облігацією становить різницю між номінальною вартістю, що відшкодовується власнику короткострокової державної облігації під час її погашення, та ціною її придбання.

Проте, все залежить ще й від вибору брокера. Державні облігації можна придбати як у банках, так і в інвестиційних компаніях. У першому випадку сума інвестицій має бути не менше за 1 мільйон гривень, тоді як приватні компанії пропонують більш вигідні умови. Зокрема, експерти Фрідом Фінанс України запевняють, що в їхній компанії строк обігу ОВДП значення не має. Навіть якщо вкласти гроші в короткострокову ОВДП, інвестор отримає все ті ж 15% річних у гривні, та 5% - у доларах. До того ж забрати свої заощадження він може в будь-який момент без втрати накопичених відсотків.

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Також, вкладаючи гроші в ОВДП, інвестор може здійснювати угоди РЕПО – це операція купівлі-продажу цінних паперів з вимогою викупу. Тобто, якщо вам терміново знадобились ваші гроші, ви можете не продавати свої облігації, а дати їх у борг банку. За ці кошти в обумовлений термін ви сплатите відсоток банку, а той поверне вам ваші облігації.

Також, інвестуючи гроші за допомогою Фрідом Фінанс України, незалежно від суми та терміну облігацій, за вкладником закріплюється інвестиційний експерт, який супроводжує всі його операції та угоди, а також надає необхідну кваліфіковану допомогу.

Найголовнішою перевагою ОВДП фахівці називають відсутність оподаткування облігацій. Тобто, інвестор не сплачує 18% податку на доходи фізичних осіб від суми накопичення, як у випадку з депозитом. Лише - 1,5% військового збору.

Тож, спробуємо підрахувати скільки можна заробити. Якщо придбати 10 державних облігацій (1150 грн за кожну), то вже за рік ми будемо мати чистий дохід - 1725,18 грн.