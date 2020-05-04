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      Як купити продуктовий набір для самотніх пенсіонерів онлайн: покрокова схема

      - Читать новость на русском
      Як допомогти пенсіонерам
      Як допомогти пенсіонерам / Скриншот

      В Україні внаслідок карантину запустили соціальний проєкт "Замовте продукти для Ба та Ді". Схема проста: ви оплачуєте продуктовий набір на сайті, а через кілька днів соціальні служби доставляють його пенсіонеру.

      Такий проєкт – спільна ініціатива фонду "Життєлюб", "Розетки" і "Нової пошти", у коментарі 24 каналу у програмі "Ранкове шоу" розповіла співзасновниця агенції Gres Todorchuk Ярослава Гресь.

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      Пенсіонери отримали вже 47 000 наборів продуктів, але це все одно дуже мало, адже не покриває навіть потреб Києва. Внаслідок пандемії, людям зрілого віку радять бути вдома та не наражати себе на небезпеку. Через це багато пенсіонерів не мають змоги самотужки придбати собі продукти, до того ж додається скрута з грішми.

      Як долучитися до проєкту і допомогти людям літнього віку:

      1. Варто зайти на сайт "Розетка" та написати в пошуку "Життєлюб".
      2. Потрібно обрати "підвішений" продуктовий набір та оплатити 225 гривень.
      3. Можна обрати місто, куди ви хочете, аби набір продуктів було направлено, або ж це замість вас зробить фонд "Життєлюб".
      4. "Нова пошта" розподіляє оплачені набори на різні доставки.
      5. Соціальна служба кожного з міст принесе ваше замовлення прямо в руки пенсіонеру.

      життєлюб розетка
      Як обрати продуктовий набір для пенсіонера / Скриншот

      За словами, Ярослави Гресь, спочатку проєкт запустили у Дніпрі, Києві та Львові. Після того, як він тиждень пропрацював у тестовому форматі, почали долучатися й інші міста. Співзасновниця агенції Gres Todorchuk наголосила, що особливо складно з маленькими містами, де самотніх пенсіонерів не тисячі, а десятки тисяч.

      Гресь підкреслила, щоб проєкт був максимально прозором, вони працюють тільки з офіційною підтримкою міста: міською адміністрацією і соцслужбою міста, де на обліку перебувають люди літнього віку. Щоб потрапити у програму – треба звернутися до соціальної служби міста.

      Також співзасновниця агенції закликала регіональні бізнеси подумати про свої рідні області та долучитися до допомоги.

      Відео: співзасновниця агенції Gres Todorchuk Ярослава Гресь розповіла, як допомогти самотнім пенсіонерам

       

      Автор: Кароліна Король, Єгор Скоріна, Катерина Козачинська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Волонтери Пенсія
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