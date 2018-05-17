Як обрати якісні ліки: цінні поради від Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як правильно обрати якісні медичні препарати.

Про це вона зазначила у Facebook.

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За її словами, хоч в країні працює орган, який регулює якість ліків, проте існує ймовірність натрапити на фальсифіковані ліки.

Ось кілька порад, як правильно обрати якісні ліки

1. Купуйте лише у перевірених аптеках

Не купуйте ліки у кіосках, підземних переходах чи у приватних осіб. Краще купувати їх в аптеках, які мають спеціальну ліцензую на роздрібну торгівлю.

2. Упаковка від ліків повинна бути неушкодженою

Ліки повинні зберігатися у чистій, непошкодженій упаковці. Варто перевіряти дві упаковки – блістери чи флакони, які контактують з ліками і безпосередньо картонну упаковку. Інформація на них повинна збігатися.

3. Зверніть увагу на шрифт Брайля

Для врахування людей з вадами зору назва лікарського засобу зазначається шрифтом Брайля на картонній упаковці. Такі вимоги МОЗ запровадило з 2010 року. Проте не всі ліки можуть бути промарковані.

До слова, деякі ліки можуть посилювати дію інших або ж навпаки – нейтралізувати. Проте певні медикаменти категорично не можна приймати одночасно з іншими.