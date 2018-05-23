Як курсуватиме громадський транспорт Києва під час Ліги Чемпіонів: опубліковані маршрути

У роботу громадського транспорту Києва будуть внесені зміни у зв’язку з проведенням у столиці фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та "Фестивалю чемпіонів". Відповідні зміни з 25 до 27 травня внесе комунальне підприємство "Київпастранс".

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

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Згідно з повідомленням, у Києві з 20:00 25 травня до 6:00 27 травня під час заборони руху транспорту на окремих ділянках вулиць буде організовано зі змінами рух автобусів маршрутів №5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н та тролейбусів маршрутів №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н:

– автобуси маршруту №5 у напрямку залізничного вокзалу прямуватимуть від вулиці Ізюмської до вулиці Ямської звичайною трасою, далі вони рухатимуться вулицею Казимира Малевича, Короленківською, Тарасівською, далі за власним маршрутом;

– автобуси маршруту №20 їздитимуть від житлового масиву Корчувате до метро "Либідська";



– автобуси маршруту №24 курсуватимуть від Національного музею історії України у Другій світовій війні до вулиці Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вулиця Михайлівська - - Велика Житомирська - Володимирська - Богдана Хмельницького - Пирогова - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Петлюри - залізничний вокзал "Центральний" - Петлюри - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Леонтовича - Богдана Хмельницького - Володимирська - Володимирський проїзд - вулиця Михайлівська - Хрещатик, далі за власним маршрутом;

– автобуси маршруту №55 їздитимуть від Дарницької площі до вулиці Басейної;



– автобуси маршруту № 69 курсуватимуть від вулиці Литвиненко-Вольгемут до вулиці Тарасівської;



– автобуси маршруту №114 прямуватимуть від вулиці Милославської до вулиці Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вулиця Михайлівська - Велика Житомирська - Володимирська - Богдана Хмельницького - Пирогова - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Петлюри - залізничний вокзал "Центральний" - Петлюри - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Леонтовича - Богдана Хмельницького - Володимирська - Володимирський проїзд - вулиця Михайлівська - Хрещатик, далі за власним маршрутом;



– автобуси маршруту №118 курсуватимуть від метро "Чернігівська" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної,);



– автобуси нічного маршруту №137Н рухатимуться від метро "Харківська" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);



– тролейбуси маршруту №3 курсуватимуть від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";



– тролейбуси маршрутів №5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобуси маршрутного таксі №433 курсуватимуть відповідно від вулиці Білицької, Чорнобильської, Смілянської, аеропорту "Київ"", площі Космонавтів, вулиці Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вулиця Леонтовича - Богдана Хмельницького - Пирогова - бульвар Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;



– тролейбуси маршруту №12 курсуватимуть від метро "Васильківська" до метро "Либідська";



– тролейбуси маршруту №14 рухатимуться від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);



– тролейбуси маршруту №15 їздитимуть від метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної);



– тролейбуси маршруту №40 курсуватимуть трасою: вулиця Кадетський гай - Івана Пулюя - Федора Ернста - Народного Ополчення - проспект Повітрофлотський - вулиця Івана Огієнка - Ползунова - Василя Липківського - Льва Толстого - Жилянська - Антоновича - Івана Федорова - Протасів Яр - Солом’янська - проспкт Повітрофлотський - вулиця Народного ополчення - Федора Ернста - Івана Пулюя - Кадетський гай;



– тролейбуси нічного маршруту № 91Н курсуватимуть від вулиці Милославської до метро "Либідська".

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Зазначимо, що роботу громадського транспорту в Києві у ніч проти 27 травня буде продовжено на 3 години. Зокрема, буде організовано перевезення на маршрутах, які курсують біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метро, а саме:

- тролейбусних – №5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

- трамвайних – №1, 3, 8, 12, 14, 28;

- автобусних звичайного режиму руху – №17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

- автобусних у режимі маршрутного таксі – №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.