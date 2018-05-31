Як курці "вбивають" оточуючих: Супрун назвала приголомшливі цифри

31 травня у світі відзначають День без тютюну. На Землі проживає понад 7 мільярдів людей, і з них 1,1 мільярда – курять.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Щороку від тютюнової епідемії помирають 7 мільйонів людей. 890 тисяч з них навіть не курять, але помирають від вживання вторинного диму", – зазначила вона.

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Супрун додала, що в останні роки в Україні зростає тенденція кидати курити, але мільйони людей продовжують свідомо руйнують своє здоров’я. За останньою статистикою, в Україні курить кожен п'ятий громадянин – близько 80% дорослих курців починають курити у віці до 18 років.

В Україні близько 80% дорослих курців починають курити у віці до 18 років

Вона нагадала, що куріння викликає серцево-судинні захворювання, які є основною причиною смерті у світі. Куріння також спричиняє розвиток хронічної обструктивної хвороби легенів, емфіземи та раку легенів, гортані, порожнини рота і підшлункової залози.

В Україні є корисний сервіс з рекомендаціями, як підготуватися, щоб кинути курити, номером гарячої лінії та порадами, як допомогти курцю Stopsmoking,

– додала урядовець.