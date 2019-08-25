Як легко освіжити інтер'єр помешкання: практичні поради з фото

Із закінченням спекотного літа багатьом із нас хочеться змін і нових барв у житті. Це стосується не лише гардеробу та нових мандрівок, а й затишного і комфортного інтер'єру у вашому помешканні.

Необов’язково витрачати багато грошей на нові елементи інтер’єру кімнат чи купувати розкішні та стильні меблі. Достатньо лише проявити креативність та трішки зусиль.

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Наповніть будинок новими деталями

Це можуть бути старі статуетки, подушки чи фотографії, які давно стоять у коробці в глибині шафи. Саме час їх витягнути та потішити свої очі новими елементами інтер’єру. Головне мати у всьому міру, щоб ваші кімнати не перетворились на музей.

Додайте рослин у ваші кімнати

Весна та літо – неймовірна пора для квітів та різноманітних рослин. Якщо ви не прихильник зрізаних квітів, ніхто скасовував квітучі вазонки, які можна чудово прилаштувати на полиці, підвіконники чи журнальні столики.

Зробіть перестановку меблів

Ви і не отямитесь, як зміна меблів у ваших кімнатах вплине на ваш настрій і додасть нових відчуттів. Комфорт залишиться той самий, тільки ви будете вже зовсім по-іншому дивитись на свій будинок. Такий собі вихід із зони комфорту піде лише на користь.







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