Як легко повторити зачіску Марго Роббі з премії Гільдії кіноакторів США

Номінантка на премію "Оскар-2018" та успішна австралійська актриса Марго Роббі останнім часом на червоних доріжках з’являється в дуже ефектних образах. Пропонуємо повторити її ніжну зачіску, з якою вона з’явилась на премії Гільдії кіноакторів США 21 січня.

Червона доріжка в Лос-Анджелесі на премії справді сяяла найкращими акторами Голлівуду та їхніми розкішними образами. Відомий стиліст Брюс Скарлетт розповів, як можна самостійно зробити легку текстурну укладку волосся, як в Марго Роббі.

Читайте також: Повний список переможців Американської Гільдії кіноакторів-2018: яскраві фото

1. На вологе волосся нанесіть крапельку трітменту – легкого відновлюючого засобу для волосся. Потім розітріть у долонях трішки мусу до напіврідкого стану і нанесіть на волосся, прочісуючи їх пальцями.

2. Круглим гребінцем укладіть пасма, піднімаючи їх біля коріння. Від середини довжини розпиліть на волосся звичайну воду для створення природної текстури. Особливу увагу знов приділіть пасмам волосся.

3. Просушіть волосся феном близько 20 хвилин і під час сушіння притримуйте пасма, щоб вони не заплуталися. В кінці розпорошіть на локони текстуруючий спрей і прочешіть їх пальцями, щоб укладка виглядала максимально природно.