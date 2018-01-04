Як легко вивчити англійську: 5 важливих правил

Часто процес вивчення англійської мови затягується на роки. У той же час, деякі люди можуть перейти на новий мовний рівень всього за кілька місяців. Тут важливий правильний підхід до вивчення англійської.

Як пише видання "Обозреватель", є 5 важливих правил, що допоможуть вам вивчити англійську швидше.

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Займайтеся англійською кожен день

Дуже важливо практикувати англійську кожного дня. Для цього варто приділити хоча б 30 хвилин на день – це буде ефективніше, ніж заняття на 2 години двічі на тиждень.

Вивчайте англійську разом з друзями

Практикуйте англійську, коли зустрічаєтесь з друзями. Це буде поєднання корисного з приємним. Ви можете разом виконувати вправи, вести діалоги по-англійськи і допомагати один одному.

Застосовуйте різні методи

Не варто обмежуватись одним способом вивчення мови. У сукупності різні методи допоможуть зміцнити ваші знання.

Вибирайте теми, які вам цікаві

Перетворіть англійську із занудного навчання у цікаве проведення часу – читайте статті англійською, дивіться фільми тощо.

Спілкуйтеся з носіями мови

Завдяки інтернету ви можете легко спілкуватись із носієм англійської. У мережі є багато спільнот, присвячених мовному обміну. Це може бути не лише корисно, а й дуже весело.