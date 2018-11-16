Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми

Прозорі тендерні закупівлі медпрепаратів, оптимізація приміщень, прозорі конкурси на керівні посади у медзакладах – усе це складові медреформи, які мали б змінити стан речей у лікарнях. Але змінювати стару систему важко, особливо, якщо зміни на горі відбуваються за формальною ознакою.

Михайло Гичка – переможець конкурсу, якого відтепер називають не просто головним лікарем, а цілим генеральним директором Львівської обласної клінічної лікарні. Цікаво, що у конкурсі брав участь по суті один-єдиний кандидат. Конкурент на директорську посаду не пройшов через бюрократичні перепони.

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Пан Гичка – не просто переможець конкурсу. До моменту його проведення він вже був головним лікарем обласної лікарні. І увесь цей час засідав як депутат від БПП в обласній раді. Та й цього замало, ще й очолює комісію з питань охорони здоров'я. Громадськість сприйняла новину неоднозначно. Адже ця комісія уповноважена розподіляти гроші по медзакладах регіону та контролювати витрати. Тож пан Гичка, зокрема, має контролювати і сам себе.



Лікар Михайло Гичка

В нас, на відміну від інших обласних рад в Україні, є така тенденція, яка є неправильною, яка порушує бюджетне законодавство. Вона передбачає, що комісія розпоряджається бюджетними коштами,

– пояснив депутат Львівської обласної ради Роман Кізима.

Через тиск громадськості Гичка посадою очільника комісії в облраді таки пожертвував, але від членства не відмовився.

Єдиний веб-портал з використання публічних коштів – це офіційний ресурс, що показує, хто, кому і за що перераховував державні гроші. Є там інформація і про Львівську обласну лікарню. Неозброєним оком видно, що впродовж тривалого часу найбільші суми від лікарні – до десяти мільйонів гривень на місяць – надходили на рахунки компанії "Лінк-Медитал". Ця компанія постачає витратні матеріали для діалізу з Німеччини марки Fresenius.

В усьому світі є два виробники препаратів для перитонеального діалізу – американська корпорація Baxter (87% світового ринку) і німецька Fresenius (13%). В Україні препарати "Бакстер" поставляються компанією "Діавіта", а "Фрезеніус" – "Лінк-медітал".



Виробники препаратів для перитонеального діалізу

Одна процедура діалізу будь-яким з цих препаратів коштує приблизно 250 гривень. Такі процедури хворий робить чотири рази на добу. Препарати для пацієнта коштують близько 365 тисяч гривень на рік. З огляду на їх дороговизну держава оплачує це лікування, витрачаючи на нього близько 250-270 мільйонів гривень на рік.



Витрати

Формально лікарні мають проводити ці закупівлі на відкритих торгах, які передбачають повну відкритість для будь-яких конкурентів.

На початку 2018 року на Львівську область з державних субвенцій на діалізну програму виділяють 100 мільйонів гривень. І одразу ж обласна лікарня оголошує два тендери. Перший – майже 85 мільйонів на витратні матеріали для гемодіалізу, пропозиція "Лінк-Медитал" – 80 мільйонів, а компанії "Діавіта" – 55. Різниця колосальна – 25 мільйонів гривень.

Така ж ситуація і з другим тендером на перитонеальний діаліз – тут різниця дещо менше як 5 мільйонів. І на перший погляд – очевидна перемога того, хто дає меншу ціну. Виглядає все як звичайний тендер на закупівлю медичних препаратів. Якби не одне "але". До фіналу торгів "Діавіту" не допустили, бо ніби не надали вичерпний перелік документів. Утім представник компанії Сергій Христиченко назвав іншу причину відмови.

Восени пан Гичка запросив керівництво нашої компанії і сказав, що "ну, хлопці, ви ж мені тут реалізуєте витратні матеріали, а зворотного від вас посилання немає". Тобто, "я ж теж хочу на цьому заробляти",

– зазначив представник компанії "Діавіта" Сергій Христиченко.

За словами Христиченко, пан Гичка заявив, що компанія в такому разі на ринку Львівщини витратні матеріали більше реалізовувати не буде.

"Я запитав: яким чином, бо це пацієнти, це ризики для життя хворих. Він відповів, що вони знайдуть можливості так, аби ми більше тут не продавали", – пригадав представник компанії "Діавіта".

Слова Христиченко можна було б поставити під сумнів як зацікавленої сторони, але наведені приклади підтверджують і правоохоронні органи. У 2017 році Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження, фігурантом якого є вже знайома нам фірма – "Лінк-Медитал". У судовому документі написано, що лікарі та приватні компанії пішли на змову.

"У період 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів щодо закупівлі витратних матеріалів та послуг для проведення медичних процедур методом гемодіалізу за завищеними цінами", – йдеться у документі.



Кримінальне провадження

Про одіозні схеми збагачення генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні – дивіться у програмі.