Як лікувати ячмінь на повіці ока

Ячмінь на оці – одна з найпоширеніших проблем особливо в холодну пору року. Переважно, виникнення хвороби провокує золотистий стафілокок.

Ячмінь на оці часто лікують народними методами, та медики рекомендують все ж звернутись по фахову допомогу до лікаря, який призначить ефективний метод вирішення та профілактики цього неприємного захворювання, передає "Сегодня".

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Ячмінь на оці – що це? Це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які перебувають поблизу очей. Спершу на місці виникає почервоніння та набряклість, болючі відчуття. Далі на повіці ока формується ущільнення у вигляді шишечки з гнійним стрижнем. Найчастіше ячмінь розкривається протягом 1-2 тижнів. Проте, якщо у людини є підвищена температура тіла, озноб, слабкість, необхідно звернутися до лікаря.

Лікарі використовують такі медикаментозні засоби для лікування ячменю:

1. знеболювальними препаратами. Оскільки, перші дні дозрівання ячменю супроводжуються болем, при сильному болі можна прийняти нестероїдний протизапальний препарат, головним компонентом якого має бути аспірин або ібупрофен – ці речовини надають знеболювальну дію.

2. антибактеріальними кремами: бактеріостатичними або бактерицидними. Бактеріостатичні креми попереджають ріст бактерій, а інший вид кремів має бактерицидні властивості та руйнують бактерії, які містять інфекцію.

3. антибіотиками та мазями з аналогічним ефектом. Такий метод застосовують, коли ячмінь протягом декількох днів після зникнення з повіки ока утворюється знову.

4. іноді в уражену область вводять ін'єкцію протизапального препарату, яка дозволяє швидше зняти набряклість і підвищити ефективність лікування.

5. в окремих випадках може дійти до хірургічного втручання із застосуванням місцевої анестезії.

Ячмінь – профілактика захворювання 1. Тримайте в чистоті кисті для макіяжу.

2. Користуйтеся чистими носовими хустками.

3. Не надягайте чужі контактні лінзи і не діліться з іншими своїми власними.

4. Намагайтеся не терти часто очі – це підвищує ризик потрапляння інфекції.

5. Добре мийте руки.

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