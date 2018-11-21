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      Як лікувати ячмінь на повіці ока

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      Як лікувати ячмінь на оці
      Як лікувати ячмінь на оці / etodavlenie.ru

      Ячмінь на оці – одна з найпоширеніших проблем особливо в холодну пору року. Переважно, виникнення хвороби провокує золотистий стафілокок.

      Ячмінь на оці часто лікують народними методами, та медики рекомендують все ж звернутись по фахову допомогу до лікаря, який призначить ефективний метод вирішення та профілактики цього неприємного захворювання, передає "Сегодня".

      Читайте також: Через що виникає ячмінь на оці: пояснення лікаря

       
      Ячмінь на оці – що це?

      Це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які перебувають поблизу очей. Спершу на місці виникає почервоніння та набряклість, болючі відчуття. Далі на повіці ока формується ущільнення у вигляді шишечки з гнійним стрижнем. Найчастіше ячмінь розкривається протягом 1-2 тижнів. Проте, якщо у людини є підвищена температура тіла, озноб, слабкість, необхідно звернутися до лікаря.

      Лікарі використовують такі медикаментозні засоби для лікування ячменю:

      1. знеболювальними препаратами. Оскільки, перші дні дозрівання ячменю супроводжуються болем, при сильному болі можна прийняти нестероїдний протизапальний препарат, головним компонентом якого має бути аспірин або ібупрофен – ці речовини надають знеболювальну дію.

      2. антибактеріальними кремами: бактеріостатичними або бактерицидними. Бактеріостатичні креми попереджають ріст бактерій, а інший вид кремів має бактерицидні властивості та руйнують бактерії, які містять інфекцію.

      3. антибіотиками та мазями з аналогічним ефектом. Такий метод застосовують, коли ячмінь протягом декількох днів після зникнення з повіки ока утворюється знову.

      4. іноді в уражену область вводять ін'єкцію протизапального препарату, яка дозволяє швидше зняти набряклість і підвищити ефективність лікування.

      5. в окремих випадках може дійти до хірургічного втручання із застосуванням місцевої анестезії. 

       
      Ячмінь – профілактика захворювання
      1. Тримайте в чистоті кисті для макіяжу.
      2. Користуйтеся чистими носовими хустками.
      3. Не надягайте чужі контактні лінзи і не діліться з іншими своїми власними.
      4. Намагайтеся не терти часто очі – це підвищує ризик потрапляння інфекції.
      5. Добре мийте руки.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Поради
      Джерело: 24 Канал
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