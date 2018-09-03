Як ліквідацію Захарченка використає Кремль у війні проти України: думка дипломата

Історію з ліквідацією лідера бойовиків Олександра Захарченка можна активно використовувати з пропагандистською метою проти України, і саме цим зараз і займається Кремль. Зокрема, уже з Росії лунали заяви, за якими у вбивстві окупанта звинувачується Україна.

Таку думку висловив керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, передає УНІАН.

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За його словами, ліквідований лідер бойовиків Олександр Захарченко – злочинець, який не був першим і, на жаль чи на щастя, не був останнім у довгому ланцюгу прибраних Росією свідків її злочинів.

"З Москвою жити – по-московськи вити. Там не люблять живих свідків. А тому нічого надзвичайного, з точки зору Москви, не сталося – просто "прибрали" того, хто багато знав і хто міг в будь-який момент в разі успішної спецоперації української сторони опинитися на території, що контролюється Україною, а далі – за знайомою і зрозумілою схемою… З точки зору Москви, таких краще одразу прибрати, щоб раптом потім цього не сталося", – підкреслює він.

Як зауважив дипломат, історію з ліквідацією Захарченка можна активно використовувати з пропагандистською метою проти України, і саме цим зараз займається Москва, намагаючись звинуватити Україну у вбивстві окупанта та загальмувати процес із врегулюванню ситуації на Донбасі.

Думаю, Росія просто використовуватиме всю цю історію з єдиною метою – розгортання пропагандистської кампанії проти України, звинувачуючи її безпідставно у цьому вбивстві і, таким чином, відтягуючи на максимально довгий період будь-які конкретні кроки до врегулювання конфлікту, посилаючись на таку "погану політику" Києва,

– зазначає Огризко.

Водночас він додає, якщо аналізувати ті заяви, які лунали з Кремля після вбивства ватажка "ДНР", стає очевидно, що все це дуже гармонійно лягає в цю логіку.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.



Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Також ФСБ Росії відправила на Донбас своїх співробітників, аби ті нібито допомогли у розслідуванні злочину. Зокрема, російські силовики вже вказали на ймовірний український слід у злочині.