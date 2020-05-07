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      Як літаки сумують у Борисполі та чекають кінця карантину: зворушливе відео з дрона

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      Літаки в Борисполі чекають на кінець карантину
      Літаки в Борисполі чекають на кінець карантину / Аеропорт "Бориспіль"

      Зйомка з дронів в зоні аеропортів заборонена, але в "Борисполі" пройшли складну процедуру узгоджень та отримання дозволів, щоб показати українцям, як зараз виглядають літаки в очікуванні кінця пандемії.

      На сторінці у фейсбуці аеропорту "Бориспіль" 6 травня з'явилося відео, де зображені десятки літаків, які без руху стоять біля терміналів та чекають на завершення пандемії.

      Важливо! Коли відновлять польоти в Україні після карантину

      У відео можна побачити літаки МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp тощо. Сам же допис у соцмережі супроводили лише одним словом: "Чекаємо".

      Додамо, що у зоні аеропорту польоти дронів заборонені, адже небезпечні для літаків та їхніх пасажирів й екіпажів. Ба більше, у програмне забезпечення безпілотників занесено координати летовищ, тож навіть автоматика не дозволить пристрою залетіти на їхню територію.

      Бориспіль
      Аеропорт "Бориспіль", квітень 2020 / Фото "Борисполя"

      Але в аеропорті "Бориспіль" доклали зусиль, аби пройти процедуру внутрішніх узгоджень, отримання дозволів від Державіаслужби й "Украероруху", а потім ще й координації з виробником дронів, аби той тимчасово скасував блокування на польоти над летовищем.

      Аеропорт
      "Бориспіль" та літаки, що очікують на кінець пандемії / Фото аеропорту

      Зрештою, в "Борисполі" провели зйомку – хоча обмеження у висоті до 100 метрів повинні були дотримуватися, а під час польотів спілкуватися з диспетчерами управління польотами, як це роблять справжні авіалайнери.

      Карантин і авіація в Україні: коротко

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Його кілька разів продовжували, наразі кінцева дата – 22 травня.
      • З 17 березня в Україні обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. А 27 березня країна повністю закрила кордони для пасажирських перевезень.
      • Уряд розробив план з п'яти етапів виходу з карантину. Але щодо відкриття кордонів та роботи аеропортів інформації там немає.
      • Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що уряд працює над відновлення авіасполучення. Але наразі мовиться лише про внутрішні польоти
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Борисполя авіація Новини України
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