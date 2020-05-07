Як літаки сумують у Борисполі та чекають кінця карантину: зворушливе відео з дрона
Зйомка з дронів в зоні аеропортів заборонена, але в "Борисполі" пройшли складну процедуру узгоджень та отримання дозволів, щоб показати українцям, як зараз виглядають літаки в очікуванні кінця пандемії.
На сторінці у фейсбуці аеропорту "Бориспіль" 6 травня з'явилося відео, де зображені десятки літаків, які без руху стоять біля терміналів та чекають на завершення пандемії.
Важливо! Коли відновлять польоти в Україні після карантину
У відео можна побачити літаки МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp тощо. Сам же допис у соцмережі супроводили лише одним словом: "Чекаємо".
Додамо, що у зоні аеропорту польоти дронів заборонені, адже небезпечні для літаків та їхніх пасажирів й екіпажів. Ба більше, у програмне забезпечення безпілотників занесено координати летовищ, тож навіть автоматика не дозволить пристрою залетіти на їхню територію.
Аеропорт "Бориспіль", квітень 2020 / Фото "Борисполя"
Але в аеропорті "Бориспіль" доклали зусиль, аби пройти процедуру внутрішніх узгоджень, отримання дозволів від Державіаслужби й "Украероруху", а потім ще й координації з виробником дронів, аби той тимчасово скасував блокування на польоти над летовищем.
"Бориспіль" та літаки, що очікують на кінець пандемії / Фото аеропорту
Зрештою, в "Борисполі" провели зйомку – хоча обмеження у висоті до 100 метрів повинні були дотримуватися, а під час польотів спілкуватися з диспетчерами управління польотами, як це роблять справжні авіалайнери.
Карантин і авіація в Україні: коротко
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Його кілька разів продовжували, наразі кінцева дата – 22 травня.
- З 17 березня в Україні обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. А 27 березня країна повністю закрила кордони для пасажирських перевезень.
- Уряд розробив план з п'яти етапів виходу з карантину. Але щодо відкриття кордонів та роботи аеропортів інформації там немає.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що уряд працює над відновлення авіасполучення. Але наразі мовиться лише про внутрішні польоти.
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