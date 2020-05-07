Як літаки сумують у Борисполі та чекають кінця карантину: зворушливе відео з дрона

Зйомка з дронів в зоні аеропортів заборонена, але в "Борисполі" пройшли складну процедуру узгоджень та отримання дозволів, щоб показати українцям, як зараз виглядають літаки в очікуванні кінця пандемії.

На сторінці у фейсбуці аеропорту "Бориспіль" 6 травня з'явилося відео, де зображені десятки літаків, які без руху стоять біля терміналів та чекають на завершення пандемії.

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У відео можна побачити літаки МАУ, Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp тощо. Сам же допис у соцмережі супроводили лише одним словом: "Чекаємо".

Додамо, що у зоні аеропорту польоти дронів заборонені, адже небезпечні для літаків та їхніх пасажирів й екіпажів. Ба більше, у програмне забезпечення безпілотників занесено координати летовищ, тож навіть автоматика не дозволить пристрою залетіти на їхню територію.



Аеропорт "Бориспіль", квітень 2020 / Фото "Борисполя"

Але в аеропорті "Бориспіль" доклали зусиль, аби пройти процедуру внутрішніх узгоджень, отримання дозволів від Державіаслужби й "Украероруху", а потім ще й координації з виробником дронів, аби той тимчасово скасував блокування на польоти над летовищем.



"Бориспіль" та літаки, що очікують на кінець пандемії / Фото аеропорту

Зрештою, в "Борисполі" провели зйомку – хоча обмеження у висоті до 100 метрів повинні були дотримуватися, а під час польотів спілкуватися з диспетчерами управління польотами, як це роблять справжні авіалайнери.

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