Як Ломаченко реагував на ефектні дії Гвоздика у бою проти Стівенсона: карколомне відео

У мережі опублікували відео, на якому можна помітити яскраву реакцію чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка на бій іншого українського боксера Олександра Гвоздика проти канадця Адоніса Сітвенсона.

Зауважимо, що Ломаченко прибув у Квебек, аби мати змогу особисто спостерігати за поєдинком у у напівлегкій вазі.

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Так, на оприлюднених кадрах видно, що після влучних ударів з боку Гвоздика Ломаченко ледь міг втриматись у кріслі. Зокрема, Hi-Tech вимагав, аби його співвітчизник ефектно завершив бій.

Зауважимо, що такий своєрідний «діалог» між боксерами відбувся перед 11-м раундом, коли Гвоздик зумів нокаутувати Стівенсона.

Absolutely living for Vasyl Lomachenko going crazy next to Oleksandr Usyk while fellow Ukrainian Oleksandr Gvozdyk hurts Adonis Stevenson before his eleventh-round KO. pic.twitter.com/XpJEHUeu7k — Michael Benson (@MichaelBensonn) 2 December 2018

Нагадаємо, після бою проти Адоніса Стівенсона Олександр Гвоздик заявив, що ця перемога є найважливішою у його житті. Також спортсмен зазначив, що у 10-му раунді отримав хороший удар від свого опонента, але його все ж витримав.