Як Ломаченко реагував на ефектні дії Гвоздика у бою проти Стівенсона: карколомне відео
У мережі опублікували відео, на якому можна помітити яскраву реакцію чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка на бій іншого українського боксера Олександра Гвоздика проти канадця Адоніса Сітвенсона.
Зауважимо, що Ломаченко прибув у Квебек, аби мати змогу особисто спостерігати за поєдинком у у напівлегкій вазі.
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Так, на оприлюднених кадрах видно, що після влучних ударів з боку Гвоздика Ломаченко ледь міг втриматись у кріслі. Зокрема, Hi-Tech вимагав, аби його співвітчизник ефектно завершив бій.
Зауважимо, що такий своєрідний «діалог» між боксерами відбувся перед 11-м раундом, коли Гвоздик зумів нокаутувати Стівенсона.
Нагадаємо, після бою проти Адоніса Стівенсона Олександр Гвоздик заявив, що ця перемога є найважливішою у його житті. Також спортсмен зазначив, що у 10-му раунді отримав хороший удар від свого опонента, але його все ж витримав.