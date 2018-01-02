Як лондонський продавець овочів став іконою стилю: яскраві фото

У Лондоні тисячі торгових точок з овочами і фруктами, але тільки одна з них потрапила в поле зору фешн-видань. Адже її продавець став справжньою іконою стилю: на його Instagram підписалися вже 30 тисяч осіб, а в його колекції одягу більше 50 лімітованих речей бренду Supreme.

57-річний продавець овочів Ленс Волш не планував ставати іконою стилю, вітриною магазину Supreme і колекціонером дорогого та лімітованого одягу.

Читайте також: Модель plus-size повторила легендарні образи Джіджі Хадід та Кім Кардашян

Допис, поширений Lance (@dinneranddance) 27 Жов 2017 р. о 3:47 PDT

Все почалося з того, що з настанням холодів Волш залишився без теплих речей. Адже після розлучення зі своєю дівчиною, всі теплі речі залишилися на старій квартирі. Ленс мерз в торговій точці під відкритим небом на Бервік-стріт, а менеджер лондонського Supreme Ден Джагер пошкодував його і дав вушанку зі свого магазину.

Допис, поширений Lance (@dinneranddance) 2 Вер 2017 р. о 6:56 PDT

З тих пір Волш став активно скуповувати одяг бренду, а за кілька років його колекція розрослася до більш ніж півсотні речей Supreme, середня вартість яких 400-500 доларів.

Допис, поширений Lance (@dinneranddance) 1 Вер 2017 р. о 6:12 PDT

Люди з усього Лондона стали шукати суперстильного продавця, який вміло комбінує квітчасті легінси, куртки з яскравими принтами, толстовки і шуби з написами.

Допис, поширений Lance (@dinneranddance) 3 Гру 2016 р. о 7:04 PST

Ленс Волш згодом випадково потрапив на очі лондонському фотографу Бену Евіну, який знімає добре одягнену столичну молодь. Фото Волша, зроблене Евіном, буквально розлетілося в мережі. Тоді стріт-фотограф почав знімати любителя Supreme щотижня – кожен новий кадр викликав все більше захоплень. Про Ленса написали Vogue, Hypebeast і Dazed&Confused.

Допис, поширений Lance (@dinneranddance) 23 Бер 2017 р. о 6:44 PDT

Вже знаменитий Волш і досі продає овочі та фрукти, але значно більше, ніж раніше. Бо його тепер шукають не лише жителі Лондона, а й туристи з усього світу.