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Як лондонський продавець овочів став іконою стилю: яскраві фото

17:50, сьогодні 2621 Читать новость на русском
Лондонський продавець Ленс Волш
Лондонський продавець Ленс Волш / Фото з Instagram

У Лондоні тисячі торгових точок з овочами і фруктами, але тільки одна з них потрапила в поле зору фешн-видань. Адже її продавець став справжньою іконою стилю: на його Instagram підписалися вже 30 тисяч осіб, а в його колекції одягу більше 50 лімітованих речей бренду Supreme.

57-річний продавець овочів Ленс Волш не планував ставати іконою стилю, вітриною магазину Supreme і колекціонером дорогого та лімітованого одягу.

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Все почалося з того, що з настанням холодів Волш залишився без теплих речей. Адже після розлучення зі своєю дівчиною, всі теплі речі залишилися на старій квартирі. Ленс мерз в торговій точці під відкритим небом на Бервік-стріт, а менеджер лондонського Supreme Ден Джагер пошкодував його і дав вушанку зі свого магазину.

З тих пір Волш став активно скуповувати одяг бренду, а за кілька років його колекція розрослася до більш ніж півсотні речей Supreme, середня вартість яких 400-500 доларів.

Люди з усього Лондона стали шукати суперстильного продавця, який вміло комбінує квітчасті легінси, куртки з яскравими принтами, толстовки і шуби з написами.

Ленс Волш згодом випадково потрапив на очі лондонському фотографу Бену Евіну, який знімає добре одягнену столичну молодь. Фото Волша, зроблене Евіном, буквально розлетілося в мережі. Тоді стріт-фотограф почав знімати любителя Supreme щотижня – кожен новий кадр викликав все більше захоплень. Про Ленса написали Vogue, Hypebeast і Dazed&Confused.

Вже знаменитий Волш і досі продає овочі та фрукти, але значно більше, ніж раніше. Бо його тепер шукають не лише жителі Лондона, а й туристи з усього світу.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Мода
Джерело: Віrdinflight
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