Як Лукашенко "не тягнув за язика" Зеленського: жарти на форумі України та Білорусі

Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Житомирі 4 жовтня. Під час нього вперше особисто зустрілися український президент Володимир Зеленський з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Говорили про серйозне, але не минулося й без обмовок та жартів.

Про дружбу проти Росії

Лукашенко виступав довго і серед іншого сказав таке: "Чим ближчими ми з вами будемо, чим ріднішими будуть наші держави, чим більше ми будемо згуртовані, тим сильніший опір ми будемо відчувати".

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І далі пояснив: "Ніхто й ніколи, що б не казали політики у нас і у світі, не дозволить нам дуже сильно дружити. Бо, на жаль, світ живе за принципом "розділяй та владарюй".

Після цього між президентами України та Білорусі відбувся жартівливий діалог.

Лукашенко: Тут багато журналістів. Вони зараз мою заяву витлумачать так, нібито ми проти Росії чи Китаю. Та ні...

Зеленський: А ви не соромтеся.

Після сміху в залі й сміху Лукашенка Зеленський додав: "Це жарт, Олександре Григоровичу".

Ну, Володимире Олександровичу, я вас за язика не тягнув,

– пожартував у відповідь Лукашенко.

Найголовніше, про що (серйозно) говорили Зеленський з Лукашенком – у матеріалі 24 каналу.

Обмовка по Фройду?

Далі було ще веселіше: Лукашенко обмовився, назвавши Україну – Росією.

"Майданчик форуму підтвердив свою ефективність. Ми бачимо значний внесок регіонів України та Білорусі щодо збільшення обсягів торгівлі. Десь у 2012 році у нас було понад 8 мільярдів у товарообігу. Потім він впав до 4, і я багато думав, як повернутися на попередні показники. І, ви знаєте, Володимире Олександровичу, ось цей майданчик регіонів Росії, безпосередні контакти керівників регіонів, вони ж і допомогли нам швидко досягнути 6 мільярдів...

"України, Олександре Григоровичу", – ввічливо виправив Лукашенка Зеленський.

Я налякався, раптом я "Володимир Володимирович" сказав (мався на увазі Путін – 24 канал),

– віджартувався Лукашенко та вибачився за обмовку.

Що це за Форум регіонів Білорусі та України?Це другий Форум регіонів двох країн, який триватиме протягом 3 та 4 жовтня 2019 року в Житомирі. Перший такий захід відбувся у 2018 в білоруському Гомелі (участь брали Лукашенко та Порошенко). Під час форуму між собою спілкувалися понад тисяча представників бізнесу та органів влади обох країн. Підприємці мали можливість продемонструвати колегам на власну продукцію.

Зеленський зустрівся з Лукашенком вперше: відео 24 каналу

А повне відео зустрічі президентів України та Білорусі Зеленського та Лукашенка дивіться ось за цим посиланням.