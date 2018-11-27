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      Як Львівська обласна лікарня ризикує життям пацієнтів

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      Львівська обласна лікарня
      Львівська обласна лікарня / Фото з відкритих джерел

      Державні тендери – це коник Львівської обласної лікарні.

      Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" сказала журналістка Тетяна Мартинюк.

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      За її словами, лікарня стала фігурантом гучного діалізного скандалу. З початку року на закупівлю діалізних препаратів за бюджетні кошти вона витратила близько 100 мільйонів гривень.

      За попередніми підрахунками, на двох тендерах економія могла скаласти понад 30 мільйонів. Адже участь в закупівлі брали дві компанії-дистрібютори, от лише на першому тендері "Лінк-Медитал" зайшов із ціновою пропозицією у 80 мільйонів, а компанія DiaVita запропонувала 55 мільйонів,
      – заявила Тетяна Мартинюк.

      "Але обрали тих, хто дав вищу ціну, дешевших конкурентів відхилили нібито через невідповідність документів. Може, воно й правда, була біда з документами, але ж закупівля препаратів виключно однієї фірми – це злочин проти пацієнтів. Адже перевагу надали німецькому "Фрезеніусу" від LINK Medical", – наголосила журналістка.

      Відео повного випуску відеоблогу "ЦРУ. За кадром" за 27 листопада 2018

       

      Теги: Здоров'я Новини України Лікування Медицина Новини Львова Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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