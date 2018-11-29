Як львів'янин у 65 років проплив на човні між двома континентами: захоплююча історія

Ті, хто відчувають себе в розквіті сил, погоджуються, що здійснити вояж між двома континентами на човні зі звичайними веслами – справа ризикована. Проте 65-річному мореплавцю Павлу Резвому це вдалося.

Зібрати всю волю в кулак й подивитися у вічі грізній стихії – на таку мандрівку наважуються лише справжні відчайдухи.

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Павло Резвой – перша людина у світі, яка в такому віці наважилась кинути виклик одразу двом океанам, – Атлантичному та Індійському. Книга рекордів Гіннеса назавжди закріпила це досягнення на своїх сторінках.

Крім цього, львів'янин став третьою людиною у світі, якій взагалі це було під силу. Непогано, як на чоловіка, який вже 10 років бувна пенсії.



Мандрівник на Кокосових островах в Індійському океані

У 55 років Павло Резвой пішов на заслужений відпочинок. Позаду залишилися три десятиліття роботи геологом у Центральній Азії. Складність цієї ділянки полягає у різкому перепаді висот: від двох до семи тисяч метрів.

Тоді він складав карти корисних копалин й неодноразово виходив на маршрути сам, тож довго залишатися наодинці для нього – не проблема. Складно ж було змінити спальник та намет на м'який диван.



Павло Резвой під час подорожі

У 2001 році його син Теодор перетнув Атлантичний океан на одномісному човні з веслами. Резвой-старший допомагав з підготовкою й сам захопився такою ідеєю. Така пригода – дороге задоволення, та львів'янину пощастило: старий фанерний човен та необхідне спорядження йому подарували британці. У 2004 році Marion Lviv попрямував з острова Гомера на Барбадос.



Павло Резвой з сином Теодором



Мандрівка тривала 67 днів. За цей час у нього зламався супутниковий телефон, довелося ремонтувати кермо, інколи під час штормів хвилі перевертали човен. Та головне, що регата дарувала мандрівнику неймовірне відчуття свободи.

Резвой готував собі каву, смажив рибу й пив червоне вино. Він не підкорював океан, а насолоджувався унікальністю кожної миті. До фінішу чоловік прийшов другим, всього на два дні поступившись значно молодшому англійцеві.

Про те як відчайдушний мореплавець підкорював Індійський океан – дивіться у програмі.