Як лягти спати у запланований час: корисні поради

Часто буває, що вам потрібно заснути у конкретний час, щоб дотриматися свого графіку та добре виспатися. Але через деякі причини заснути справді важко.

Прокрастинацію перед сном потрібно подолати, пише Lifehacker.

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Недосипання може негативно вплинути на якість життя в цілому. Тому психологи пропонують кілька способів, як змусити себе заснути у запланований час.

1. Дотримуйтеся режиму сну у вихідні

Спробуйте відмовитися від гулянок в ніч з п’ятниці на суботу, чи з суботи на неділю. Оскільки у понеділок ви не зможете встати рано або ж у вечір понеділка не зможете вчасно заснути.

2. Стежте за поведінкою перед сном

Не відкладайте справи, які потрібно зробити саме цього дня на завтра та відмовляйтеся від чогось приємного, до прикладу, шоколадного тортика на вечір.

3. Не виконуйте рутинні справи перед сном

Деякі справи можна перенести, а не відтягувати до того моменту, коли виникне бажання спати. До прикладу, собаку можна вигуляти до вечері, а почистити зуби – після.

4. Використовуйте ритуали для покращення сну

Встановіть обмеження на використання гаджетів перед сном, до прикладу, за годину-півтори. Провітріть спальню, прийміть ванну перед сном та випийте гарячий чай.