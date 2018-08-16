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Як лягти спати у запланований час: корисні поради

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Як лягти спати у запланований час
Як лягти спати у запланований час / unsplash.com

Часто буває, що вам потрібно заснути у конкретний час, щоб дотриматися свого графіку та добре виспатися. Але через деякі причини заснути справді важко.

Прокрастинацію перед сном потрібно подолати, пише Lifehacker.

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Недосипання може негативно вплинути на якість життя в цілому. Тому психологи пропонують кілька способів, як змусити себе заснути у запланований час.

1. Дотримуйтеся режиму сну у вихідні

Спробуйте відмовитися від гулянок в ніч з п’ятниці на суботу, чи з суботи на неділю. Оскільки у понеділок ви не зможете встати рано або ж у вечір понеділка не зможете вчасно заснути.

via GIPHY

2. Стежте за поведінкою перед сном

Не відкладайте справи, які потрібно зробити саме цього дня на завтра та відмовляйтеся від чогось приємного, до прикладу, шоколадного тортика на вечір.

3. Не виконуйте рутинні справи перед сном

Деякі справи можна перенести, а не відтягувати до того моменту, коли виникне бажання спати. До прикладу, собаку можна вигуляти до вечері, а почистити зуби – після.

via GIPHY

4. Використовуйте ритуали для покращення сну

Встановіть обмеження на використання гаджетів перед сном, до прикладу, за годину-півтори. Провітріть спальню, прийміть ванну перед сном та випийте гарячий чай.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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