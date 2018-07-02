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Як макіяж може змінити зовнішність: дивовижні перевтілення

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Як макіяж змінює зовнішність
Як макіяж змінює зовнішність / Bored Panda

Після шаленої популярності соціальних мереж культ краси став настільки важливим, що деякі люди навіть зважаться на пластичну операцію чи інші процедури, щоб виглядати красивіше на фото в інтернеті.

У різних частинах Азії, наприклад, у Китаї для деяких дівчат макіяж означає не просто підкреслення своїх переваг, а й створення нових за допомогою штучної шкіри, підроблених вій тощо.

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Видання Bored Panda показало серію фото процесу, як азіатські дівчата знімають свої обличчя і стають зовсім не схожими на себе.

Важко повірити, але на першому і третьому фото одна і та ж жінка

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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