Як марка і стан телефону впливають на життя

Команія Decluttr, яка займається перепродажем старих смартфонів провела дослідження і з’ясувала, що власникам iPhone простіше знайти собі пару, ніж людям з Android.

Про це повідомляє Knife.

Decluttr зясували, що 70% самотніх людей охочіше зв'яжуть своє життя з власником iPhone, а не Android.

Третина опитаних чоловіків вважає, що тріщини на екрані вказують на нездатність подбати про себе і брак грошей.

Читайте також: Samsung покепкував з iPhone у новій рекламі: відео

Також звертають увагу на екран і жінки, але їм куди важливіше, не застаріла чи модель телефону їх потенційного партнера.

При цьому 65% власників iPhone заявили, що пішли б на побачення з шанувальниками Android. Втім на зустріч з власниками iPhone погодилися тільки 53% їхніх опонентів.