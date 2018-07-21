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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Як марка і стан телефону впливають на життя

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Марка смартфона і особисте життя
Марка смартфона і особисте життя / Unsplash

Команія Decluttr, яка займається перепродажем старих смартфонів провела дослідження і з’ясувала, що власникам iPhone простіше знайти собі пару, ніж людям з Android.

Про це повідомляє Knife.

Decluttr зясували, що 70% самотніх людей охочіше зв'яжуть своє життя з власником iPhone, а не Android.

Третина опитаних чоловіків вважає, що тріщини на екрані вказують на нездатність подбати про себе і брак грошей.

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Також звертають увагу на екран і жінки, але їм куди важливіше, не застаріла чи модель телефону їх потенційного партнера.

При цьому 65% власників iPhone заявили, що пішли б на побачення з шанувальниками Android. Втім на зустріч з власниками iPhone погодилися тільки 53% їхніх опонентів.

Теги: Смартфони Техно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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