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      Як майже 200-літній будинок перетворити на особняк мрії: історія у фото

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      На острові Бруні у Тасманії стоїть будинок, який збудували спеціально для капітана Келлі – він був першим австралійцем, який на човні увійшов за Південне Полярне коло.

      Будинок, якому понад 175 років, ретельно відреставрували і перетворили на особняк мрії.

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      За роботу над котеджем, збудованим у 1830-х роках, взялись спеціалісти із бюро John Wardle Architects.

      Будинок Тасманія 200 років
      Архітектори відновлювали будинок капітана Келлі, якому майже 200 років

      Однією з важливих частин їхньої роботи було позбавити будівлю неоригінальних робіт, які назбирались в ній за десятиліття, щоб з повагою повернути йому первісну форму.

      Будинок Австралія Тасманія
      Як зараз вигладає будинок капітана Келлі, якому майже 200 років

      У рамках цього проекту проведено великі дослідження в історії котеджу, відстеження через бібліотеки, оригінальні щоденники та докладні журнали.

      Будинок капітана Келлі історія Тасманія
      В історичний будинок, якому майже 200 років, вдихнули нове життя

      Оригінальна будівля складалась із двох структур: спалень та кухні, оточених широкою верандою.

      інтер'єр будинок капітана Келлі Австралія
      Інтер'єр відреставрованого будинку капітана Келлі

      Саме первісна веранда стала головною точкою натхнення для нового втручання архітекторів.

      інтер'єр будинок Келлі Австралія Тасманія
      Сучасний інтер'єр будинку, якому майже 200 років

      Сучасний будинок капітана Келлі навіює затишок і неабияк надихає.

      Як зараз виглядає 175-річний будинок: дивіться відео

      Captain Kelly's Cottage from John Wardle Architects on Vimeo.

       

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      Теги: LifeStyle Новини нерухомості Історія Подорожі Архітектура Круті будівлі Австралія Ідеї для інтер'єру Дизайн Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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