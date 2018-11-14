Як Медведчук рветься до українського парламенту: одіозна схема

Юрій Бойко та Вадим Рабінович підписали угоду про об'єднання опозиційних сил. Словами політиків, нове об'єднання планує поступитися і висунути кандидата в президенти. Однак в "Опоблоці" запевняють партія не приймала рішень щодо будь-яких об'єднань, підписання угоди було особистою ініціативою Бойка, що викликало чимало невдоволення. Експерти впевнені, що до такої платформи причетний Кремль.

Про це у програмі "Що це було?" розповіли журналістка Євгенія Моторевська та нардеп Сергій Лещенко.

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За словами журналісти, союз – Бойко, Рабінович, Медведчук – вигідний чинній владі. Цей союз орієнтований на проросійську аудиторію, якщо Юрій Бойко буде ймовірним кандидатом в президенти від об'єднання двох політичних сил, і якщо він вийде у другий тур з Порошенком, то чинний президент виграє однозначно вибори 2019.

Навіть, якщо кандидат не вийде в другий тур, то вони розкручують лідера списку, який веде це об'єднане політичне утворення на парламентські вибори наступної осені. Крім Бойка, Медведчука та Рабіновича, також є і Сурков. Це людина, яка відповідає за Україну в Росії, а також є близькою до Бойка, адже під час Революції гідності Сурков приїжджаючи до Києва зустрічався з Бойком. Тобто російський вплив в цьому проекті дуже серйозний,

– наголосив Лещенко.

Нардеп додав, що мета цього об'єднання – це політичний вплив. Сценарій полягає у тому, що Бойко йде на вибори президента, а на парламентських виборах вже "першу скрипку" буде грати Медведчук. І в разі, якщо спільний політичний проект "За життя" та "Опоблок" пройдуть в парламент і потраплять в коаліцію, то Медведчук претендуватиме на роль спікера.

"Якщо вони стануть найбільшою опозиційною фракцією, то цей політичний альянс претендує на віце-спікера від опозиції і знову – це Медведчук. А він, як голова парламенту, може вправно маніпулювати всім політичним курсом та законодавством України", – сказав депутат.

Відео повного випуску програми "Що це було?" за 14 листопада 2018