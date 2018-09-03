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Як Меган Маркл лагідно називає принца Гаррі: фото

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / GettyImages

Нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл стали почесними гостями показу мюзиклу "Гамільтон" в лондонському театрі "Вікторія Палас".

Увагу громадськості привернула не лише відверта коротка сукня герцогині Сассекської від бренду Judith and Charles, а також ще одне сентиментальне порушення правил етикету королівської сім'ї.

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Коли спектакль закінчився, подружжя пройшло за лаштунки, щоб познайомитися з акторами і сфотографуватися з ними на пам'ять. В один з моментів Меган звернулася до Гаррі: "Ти все бачиш, кохання моє?"

Це почули члени трупи та зворушливо відреагували.

Дивіться відео з Меган Маркл та принцом Гаррі:

меган маркл та принц гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі відвідали мюзикл "Гамільтон" / Getty

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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