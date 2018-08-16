Як Меган Маркл може натякнути на свою вагітність
У ЗМІ неодноразово писали, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл чекають на первістка. Однак досі ці чутки не підтверджувалися.
Водночас є одна цікава деталь, яка викаже вагітність 37-річної Меган. Про це розповіла експерт із етикету, письменниця Міка Мейер, пише Daily Mail.
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Жінка порадила уважно дивитися на зачіску герцогині – якщо Меган почне з'являтися на публіці виключно з забраним у гульку волоссям – то вона вагітна.
Принц Гаррі та Меган Маркл
Мейер пояснила, що Меган має дрібні кучері, але постійно випрямляє волосся. Проте під час вагітності ці процедури робити не можна, оскільки в них використовують кератин і формальдегід, що може нашкодити майбутньому малюку.
Нагадаємо, ще у червні у ЗМІ з'явилася інформація, що герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна двійнею.
Як відомо, вінчання принца Гаррі та Меган відбулося 19 травня. У день весілля їм надали титул – Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими.